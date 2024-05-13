دعبس: لا خلاف بين فيوتشر وتامر مصطفى.. وجنش من ركائز الفريق الرئيسية

نفى وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر وجود خلاف بين إدارة النادي وتامر مصطفى المدير الفني السابق.

وأعلن فيوتشر رحيل تامر مصطفى وتعيين طلعت يوسف كمدير فني جديد.

وقال دعبس عبر قناة الحياة: "تامر مصطفى بذل مجهودا كبيرا مع الفريق، ولكنه اعتذر عن عدم الاستمرار وسياستنا هي الموافقة على رغبة أي شخص لا يريد الاستمرار في منصبه".

وتابع "أتفق مع تامر مصطفى إنه فعل ما عليه ولكن كان هناك سوء توفيق مع الفريق".

وعن حقيقة رحيل تامر مصطفى بسبب خلاف مع محمود جنش شدد دعبس "جنش حارس مرمى كبير وقائد للفريق، وبالنسبة لي لا غنى عنه ومن الركائز الرئيسية في فيوتشر".

وأوضح "لم يكن محل خلاف مع الجهاز الفني ولكن هناك دائما تواصل وتساؤلات بين الإدارة والجهاز الفني".

وواصل "لا يوجد أي خلاف بين إدارة مودرن فيوتشر وتامر مصطفى والعلاقة ستظل بود ومحبة بين الطرفين".

وتابع دعبس "مودرن فيوتشر يحتاج في الوقت الحالي لمدرب بشخصية طلعت يوسف، وأتوقع تحقيقه نجاحا مع الفريق".

واختتم وليد دعبس تصريحاته "التعاقد مع طلعت يوسف لمدة موسم ونصف الموسم، وخبراته ستمثل الفارق"