بعد مودريتش وكروس.. سكاي: تطورات في تجديد عقدي فاسكيز ولونين

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن تطورات جديدة في مستقبل لوكاس فاسكيز وأندري لونين ثنائي ريال مدريد.

وينتهي عقد فاسكيز بنهاية الموسم الجاري، بينما يمتد عقد لونين حتى نهاية الموسم المقبل.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ريال مدريد يخطط لأخذ خطوات متقدمة لتجديد عقد الظهير الإسباني وأنه لا يقل أهمية عن لوكا مودريتش وتوني كروس.

وأفادت الشبكة أن النادي الملكي يعتبر أمر تجديد عقد لونين هام للغاية في الفترة المقبلة بعد الأداء الجيد الذي قدمه في ظل إصابة تيبو كورتوا.

وشدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس من قبل أن مستقبل ثنائي ريال مدريد توني كروس ومودريتش سيحسم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب رومانو فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيجتمع معهما خلال الأيام القادمة لحسم مستقبلهما.

وتحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق في وقت سابق عن مستقبل كروس وقال: "كنت أعتقد قبل مباراة بايرن ميونيخ أننا إذا خسرنا المباراة كنت ساتحدث عن مستقبل اللاعبين، لكن هذا الأمر تأجل بسبب فوزنا".

تعليق مودريتش

قال مودريتش عاما لصحيفة آس من قبل: "لعب موسم إضافي مع ريال مدريد؟ سنرى ما سيحدث مستقبلا، لكن نحن هنا للاحتفال بالدوري وللاستمتاع".

وأتم "أرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد أولا ثم دعونا نرى ما سيحدث".

ويريد نادي دينامو زاجرب الكرواتي إعادة مودريتش للفريق حيث بدأ فيه مسيرته.

واشترى ميركو باريسيتش رئيس نادي دينامو زاجرب من قبل صفحة من النسخة الورقية لصحيفة ماركا الإسبانية من أجل التفاوض بشكل علني مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

ونشر باريسيتش فيديو عبر صفحة النادي وهو يقرأ النسخة الورقية من صحيفة ماركا وفتح الصفحة التي اشتراها ليرسل رسالة مباشرة إلى مودريتش.

وفي الصفحة التي اشتراها باريسيتش تظهر صورة مودريتش وشعار دينامو زاجرب.

وكتب باريسيتش عليها "انضم إلينا، أنه أمر منطقي بأتم معنى ممكن في العالم".

وكان أنشيلوتي رد سابقا على على تقارير انضمام مودريتش في الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين قبل مباراة إشبيلية: "لا أعلم ما سيفعله مودريتش في مستقبله، لا يزال لاعبا رائعا".

وأتم "سيختار مستقبله، ولن أتحدث عن هذا الأمر معكم أيها الصحفيون".