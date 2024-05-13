سليمان: "مخنوقين" من التحكيم المصري والإفريقي.. والزمالك يلعب كل 3 أيام بتكاليف مرتفعة

الإثنين، 13 مايو 2024 - 11:18

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - نهضة بركان

وجه أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على كرة القدم انتقادا قويا لمنظومة التحكيم في مصر وإفريقيا.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف واحد أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وقال أحمد سليمان عبر قناة dmc: "الحمد لله يمكننا القول أن نتيجة الذهاب أمام نهضة بركان هي أفضل نتيجة سيئة لنا، طموحنا كان تحقيق الفوز ونتيجة أفضل من ذلك لحسم اللقب مبكرا".

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وتابع "استقبال هدف في أول عشر دقائق من ركلة جزاء في وجود شحن جماهيري كبير داخل الملعب منح الأفضلية لنهضة بركان في البداية".

وأضاف سليمان "الشحن الجماهيري داخل ملعب نهضة بركان غير طبيعي وتشجيع جنوني".

وبسؤاله عن رأيه في التحكيم أوضح "كنا متخوفين من التحكيم وبالأخص حكم الفيديو التونسي، وأرى أن الحكم (كتّف) المباراة بأخطاء غريبة بالإضافة لربع ساعة لمراجعة ركلة الجزاء ويبدو أن الاتحاد الإفريقي (اتعدى) من الاتحاد المصري، ففي الدوري فقط نشاهد مراجعة اللقطة في ربع ساعة".

وشدد سليمان "الحقيقة (احنا مخنوقين) من التحكيم المصري وبالنسبة لنا كفاية تحكيم مصري وتحكيم إفريقي بهذه الطريقة".

وواصل "الإعلام يجب أن يكون له دور في التحكيم، كرة القدم لن تطور إلا بالعدالة التحكيمية والعدالة الإدارية، تعرضنا للظلم أمام سموحة قبل نهائي الكونفدرالية في ركلة جزاء لأحمد حمدي بسبب مراجعة اللقطة في ساعة إلا ربع".

وكشف أحمد سليمان "هناك حكم يقول رأيه في حالة تحكيمية وأشاهد إعلام يهاجمه بسبب رأيه، وهذا لم أشاهده من قبل".

ووجه سليمان رسالة قائلا "على رابطة الأندية واتحاد الكرة تطبيق العدالة، الزمالك يلعب كل 3 أيام ونسافر في تكاليف مرتفعة جدا، الزمالك تكلف 19 مليونا جنيه في مباراتين فقط بسبب طائرتين".

واختتم سليمان تصريحاته "الإدارة هي من تعين لجنة الحكام ونعيش خلال 10 سنوات في نفس الدائرة دون أي تطوير".

وخسر الزمالك ذهابا في الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية بنتيجة 2-1.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد على الأقل من أجل حصد اللقب.

ويسعى الزمالك لحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2019 والذي تحقق على نهضة بركان حينها.

ويأمل نهضة بركان في تحقيق لقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2020 و2022 ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم الصفاقسي التونسي.

وتعد تلك الخسارة الأولى لجوزيه جوميز قاريا مع الزمالك منذ تدريبه للفريق بعد 6 مباريات فاز بها من قبل.

ولم يخسر نهضة بركان على ملعبه في الكونفدرالية أي مباراة من قبل ورفع رصيده لـ 43 بعد الفوز في ذهاب النهائي.

الزمالك أحمد سليمان
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