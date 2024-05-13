ساوثجيت يوضح حقيقة مفاوضات يونايتد معه

الإثنين، 13 مايو 2024 - 10:59

كتب : FilGoal

إنجلترا - ويلز - جاريث ساوثجيت

أوضح جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا حقيقة مفاوضات نادي مانشستر يونايتد معه لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد من أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدير الفني الإنجليزي لصحيفة تليجراف: "الأمر غير حقيقي على الإطلاق".

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وأتم "لم تكن هناك أي محادثات، لدي شيء واحد يجب التركيز عليه، وهو تحقيق بطولة يورو ناجحة مع إنجلترا قدر الإمكان".

وأشارت التقارير الصحفية في الفترة الماضية إلى احتمالية إقالة إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر عقب نهاية الموسم الجاري.

ولم يفز يونايتد في آخر 9 مباريات سوى مرتين ضد شيفيلد في الدوري وكوفنتري بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

واستقبلت شباك يونايتد في الدوري أهداف أكثر مما سجل، إذ أحرز 52 هدفا وسجل فيه 56 هدفا.

ويحتل يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن المركز المؤهل لدوري المؤتمر الموسم المقبل.

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