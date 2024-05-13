لتفادي عقوبات اللعب المالي النظيف.. أثلتيك: تشيلسي يبيع مركزه التدريبي لـ بويلي

الإثنين، 13 مايو 2024 - 10:45

كتب : FilGoal

تود بويلي مالك تشيلسي

باع نادي تشيلسي الإنجليزي مركزه التدريبي كوبهام إلى شركة يملكها تود بويلي مالك النادي.

وكان تشيلسي يحتاج إلى إدخال 40 مليون جنيه استرليني إلى ميزانيته قبل 1 يوليو المقبل لتسوية أمور مادية.

وحسب موقع ذي أثلتيك فإن النادي قرر بيع مركزه التدريبي كوبهام الشهير إلى شركة يملكها بويلي مالك النادي وبالتالي يسوي تشيلسي أموره المالية.

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وكان تشيلسي تحت تهديد قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" وكذلك قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإنجليزي.

وتعرض كل من إيفرتون ونوتينجهام فورست إلى عقوبة خصم النقاط بسبب اختراق القانون الخاص بالدوري الإنجليزي الذي يخص الاستدامة المالية.

وأفاد الموقع بأن بعد اتخاذ تشيلسي لهذه الخطوة فلن يكون بحاجة لبيع لاعبين قبل الشراء، بل سيكون لديه فرص كبيرة في صرف أموال على شراء اللاعبين.

واتجه تشيلسي من قبل إلى شراء اللاعبين بعقود طويلة الأمد من أجل تقسيم أموال قيمة الصفقة على عدد السنين وبالتالي يستطيع يصرف أموال أكثر.

مثال على ذلك، عندما تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز فكانت قيمة الصفقة 121 مليون يورو وعقد اللاعب الأرجنتيني 8 أعوام.

هنا تقسم الـ121 مليون يورو على 8 أعوام وهذا الناتج ما يتم احتسابه في الميزانية سنويا وهكذا.

تشيلسي الدوري الإنجليزي تود بويلي إنزو فيرنانديز
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