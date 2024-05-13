الكومي: ننتظر تقرير لجنة الانضباط لإخطار الجميع بنتائج أزمة الشيبي والشحات

الإثنين، 13 مايو 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

إيهاب الكومي - عضو اتحاد الكرة

أوضح إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة أنهم في انتظار تقرير لجنة الانضباط من أجل إنهاء أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات.

وأرسل الأهلي خطابا لاتحاد الكرة بشأن 4 طلبات من بينها لائحة كأس مصر، وأزمة الشيبي والشحات. (طالع التفاصيل)

وقال عضو اتحاد الكرة عبر قناة DMC: "الأهلي في كأس العالم للأندية ترك لاعبيه للمنتخب من قبل، والأهلي لن يدخل في عناد مع منتخب مصر".

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وأضاف "حسام حسن يريد الحصول على 4 أيام إضافية لمعسكر منتخب مصر لتطبيق أفكاره مع اللاعبين لأنها مباراة بوركينا فاسو مهمة للغاية".

وأكمل "هناك قنوات اتصال مفتوحة بين مجلس الإدارة والأهلي لحل المشكلة".

وأوضح "لائحة كأس مصر لم توقع الأندية عليها".

وعن أزمة الشحات والشيبي أجاب: "خلال أيام قليلة سنحصل على تقرير لجنة الانضباط عن أزمة الشيبي والشحات".

وشدد "بمجرد حصول اتحاد الكرة على التقرير من لجنة الانضباط سنخطر الناديان والجميع بالقرار".

وأتم "قررنا تعديل لائحة العقوبات في الموسم المقبل لتصبح متناسبة مع الأفعال وفقا لكل حدث".

وأوصت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري بحفظ الدعوى المقامة من الأهلي وحسين الشحات ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد لجوءه للقضاء المدني في أمر رياضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار لجنة الانضباط يأتي بعد عدم وجود أى إدانة من فيفا لهذا الأمر وعدم وجود مانع قانوني.

وفي الوقت ذاته، يدرس اتحاد الكرة القضية من كافة جوانبها تمهيدا للتعامل معها وفق اللوائح والقوانين التي تحت سلطته بحكم أن فيفا منحه أيضا صلاحية اتخاذ قرار كونه شأنا داخليا.

وصرّح المستشار محمد شيرين سابقا: "فيفا أبلغ اتحاد الكرة أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ولا علاقة له بها، والقضية لا تزال تحت الدراسة ولم يتم البت فيها حتى الآن".

وخلال الخطاب طالب الأهلي بـ4 أمور وهي تعيين حكام أجانب، كما طلب الإفادة بما تم من إجراءات تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد اللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات لاعب الأهلي.

وكذلك طالب الأهلي الكشف عن لائحة مسابقة كأس مصر، وأيضا ما وصلت له التحقيقات تجاه إخفاء خطاب تحديد ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021.

وجاءت طلبات الأهلي الأربعة كالآتي:

1- تعيين حكام أجانب لمباريات الفريق وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام

2- الإفادة بما تم تجاه محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد إخطار الأهلي بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية ضد حسين الشحات

3- إفادة الأهلي بلائحة كأس مصر وما هو السند الذي يقضي بعدم أحقية الأهلي في إشراك اللاعبين المصريين الدوليين في دور الـ32

4- الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم محاسبة المسؤول عن إخفاء جواب استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

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