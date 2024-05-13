بمشاركة مصطفى محمد.. هدية ميتز تضمن بقاء نانت رغم الخسارة

خسر نانت على يد ضيفه ليل بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

تقدم الكندي جوناثان ديفيد للضيوف في الدقيقة 8 بعد تمريرة من بافود دياكيتيه.

وفي الدقيقة 11 بعد تمريرة أخرى من أنجيل جوميز، سجل ديفيد الهدف الثاني سريعا.

هدف نانت الوحيد سجله ماتيس أبلين في الدقيقة 54، بعد تمريرة حاسمة من بيني تراوري.

وخاض مصطفى محمد المباراة كاملة، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 33.

ليل رفع رصيده إلى 58 نقطة وعزز موقفه في صراع التأهل لدوري الأبطال بفارق الأهداف عن بريست الرابع المتأهل لملحق تصفيات الأبطال أيضا.

المنافسة تأتي من نيس الذي لعب مباراة أقل في المركز الخامس، وله 54 نقطة.

أما نانت فقد ابتعد عن صراع الهبوط رسميا بخسارة ميتز أمام ستراسبورج 2-1، حيث تجمد رصيد ميتز عند 29 نقطة في المركز السادس عشر.

ويحتل نانت المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة.