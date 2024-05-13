كوكا ينقذ ألانيا من الخسارة أمام بشكتاش

تعادل ألانيا سبور مع ضيفه بشكتاش بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري التركي.

تقدم بشكتاش بهدف جاكسون موليكا في الدقيقة 61.

وحل أحمد حسن كوكا مهاجم ألانيا سبور بدلا من كارلوس إدواردو في الدقيقة 64.

وبالفعل تمكن كوكا من إدراك التعادل في الدقيقة 79، بعد تمريرة من إيفيكان كاراكا.

التعادل ترك ألانيا في المركز السابع برصيد 50 نقطة.

فيما يحتل بشكتاش المركز الحامس برصيد 55 نقطة، قبل نهاية الموسم بجولتين.

الصدارة من نصيب جالاتاسراي الذي حقق 99 نقطة حتى الان، يليه فنربخشة برصيد 93 نقطة.

ثم تبدأ بقية المراكز عند 61 نقطة جمعها طرابزون في المركز الثالث.