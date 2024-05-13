ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء

الإثنين، 13 مايو 2024 - 00:15

كتب : FilGoal

مبابي أمام مارسيليا

سقط باريس سان جيرمان أمام تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعبه حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

باريس حسم اللقب بالفعل، وأعلن نجمه كيليان مبابي أنها ستكون مباراته الأخيرة على حديقة الأمراء.

وبالفعل افتتح مبابي ليلة الوداع بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 8.

أخبار متعلقة:
50 مباراة دون خسارة.. باير ليفركوزن يعزز سلسلته التاريخية بخماسية ضد بوخوم أرتيتا عن توتنام وسيتي: الكل يلعب بشرف.. وفتحنا صندوق الأحلام الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد

ولكن تولوز بدأ إفساد الحفل في الدقيقة 13 بهدف التعادل من ثيس دالينجا.

وفي الدقيقة 68 سجل يان جبوهو هدف التقدم، ثم سجل فرانك ماجري الهدف الثالث في الدقيقة 94.

مبابي أسدل الستار على 7 سنوات مع باريس سان جيرمان، الذي يتصدر الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن موناكو الوصيف الذي لعب مباراة أكثر.

أما تولوز فرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.

باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي كيليان مبابي
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. هدية ميتز تضمن بقاء نانت رغم الخسارة كوكا ينقذ ألانيا من الخسارة أمام بشكتاش "حلم الطفل تحقق".. لوكاس بيريز يقود ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الثانية الإسبانية 50 مباراة دون خسارة.. باير ليفركوزن يعزز سلسلته التاريخية بخماسية ضد بوخوم أرتيتا عن توتنام وسيتي: الكل يلعب بشرف.. وفتحنا صندوق الأحلام التعادل الخامس تواليا.. يوفنتوس يخطف نقطة من متذيل الترتيب في +92 الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد فريق مرموش السابق.. سانت باولي يتأهل للدوري الألماني بعد غياب 13 عاما
أخر الأخبار
اسكواش – العدد أصبح 15.. نهاية مباريات الدور الثاني من بطولة العالم رجال وسيدات 2 ساعة | رياضات أخرى
المندوه: التحكيم قيدنا أمام نهضة بركان.. وهذا ما ننوي فعله بشأن حكم الفيديو التونسي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكومي: ننتظر تقرير لجنة الانضباط لإخطار الجميع بنتائج أزمة الشيبي والشحات 2 ساعة | الدوري المصري
صاحب هدف بركان في الزمالك: نستهدف العودة بلقب الكونفدرالية إلى المغرب من القاهرة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لبيب: الزمالك اجتاز ارتباك البداية.. وهذا ما نريده من الجماهير 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة مصطفى محمد.. هدية ميتز تضمن بقاء نانت رغم الخسارة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز: الخسارة من بركان غير مرضية لي.. وقادرون على تقديم مستوى أفضل في العودة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
نداي: سنحاول تسجيل 3 أهداف في القاهرة أمام نهضة بركان 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان