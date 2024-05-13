ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء

سقط باريس سان جيرمان أمام تولوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعبه حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

باريس حسم اللقب بالفعل، وأعلن نجمه كيليان مبابي أنها ستكون مباراته الأخيرة على حديقة الأمراء.

وبالفعل افتتح مبابي ليلة الوداع بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 8.

ولكن تولوز بدأ إفساد الحفل في الدقيقة 13 بهدف التعادل من ثيس دالينجا.

وفي الدقيقة 68 سجل يان جبوهو هدف التقدم، ثم سجل فرانك ماجري الهدف الثالث في الدقيقة 94.

مبابي أسدل الستار على 7 سنوات مع باريس سان جيرمان، الذي يتصدر الدوري برصيد 70 نقطة، بفارق 6 نقاط عن موناكو الوصيف الذي لعب مباراة أكثر.

أما تولوز فرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر.