"حلم الطفل تحقق".. لوكاس بيريز يقود ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الثانية الإسبانية

الأحد، 12 مايو 2024 - 23:16

كتب : FilGoal

لوكاس بيريز - ديبورتيفور لاكورونيا

حقق لوكاس بيريز حلمه وقاد بأقدامه فريقه ديبورتيفو لاكورونيا للتأهل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الإسبانية.

لوكاس بيريز

النادي : ديبورتيفو لاكورونيا

ديبورتيفو لاكورونيا

وسجل بيريز هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 ضد برشلونة (ب) قاد فريقها فريقه لضمان صدارة الدرجة الثالثة والتأهل المباشر للدرجة الثانية.

وارتفع رصيد الديبور للنقطة 74 بفارق 7 نقاط عن برشلونة (ب) الوصيف قبل جولتين على النهاية.

أخبار متعلقة:
"الطفل عاد لمنزله" في أجمل صفقة شتوية.. لوكاس بيريز يتخلى عن الأضواء ويهب لإنقاذ ديبورتيفو رسميا - لوكاس بيريز يعود مجددا إلى ديبورتيفو معارا من أرسنال كوريرو ديللو سبورت: روما يدخل على خط الراغبين في ضم لوكاس بيريز لوكاس بيريز يخبر أرسنال برغبته في الرحيل

ورفع لوكاس البالغ 35 عاما رصيده لـ 12 هدفا في الموسم الجاري بالدرجة الثالثة.

المباراة شهدت حضور 31833 ألف مشجع في المدرجات في ملعب ريازور، وهو رقم قياسي للحضور الجماهيري في الدرجة الثالثة الإسبانية.

حلم الطفل تحقق

انضم لوكاس بيريز إلى ديبورتيفو في يناير 2023 قادما من قادش الذي يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

حساب ديبورتيفو على موقع التواصل مقطع فيديو أظهر فيه لوكاس مرتديًا زي الفريق في طفولته، قبل أن يضعه كلاعب بشكل احترافي في وقتٍ لاحقٍ من مسيرته، والآن حقق الطفل حلمه ونجح في قيادة الديبور للدرجة الثانية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حينها أن الصفقة كلّفت ديبورتيفو مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد لوكاس مع قادش فريقه السابق.

لكن مفاجأة كبيرة فجرتها الصحيفة عندما ذكرت أن ديبورتيفو سيكتفي بتسديد 507 ألف يورو، بينما دفع لوكاس بيريز من حسابه الخاص 493 ألف يورو ليساعد في عملية انتقاله إلى عشق طفولته.

وفوق ذلك، تخلى لوكاس بيريز عن مبلغ 900 ألف يورو كان سيتقاضاه في صفوف قادش حتى نهاية عقده، في تضحية هائلة من لاعب أرسنال السابق.

وعاد بيريز لخوض الفترة الثالثة له مع ديبورتيفو بهدف إعادة الفريق للكبار مرة أخرى بعيدا عن شبح الدرجة الثالثة.

ويمتلك ديبورتيفور لقبا للدوري الإسباني تحقق عام 2000، وسبق للفريق الفوز بكأس ملك إسبانيا مرتين عامي 1995 و2002، وفي الثانية دمّر احتفالية المئوية لـ ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو.

لوكاس بيريز لوكاس بيريز - ديبورتيفور لاكورونيا الدرجة الثالثة الإسبانيةى
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. هدية ميتز تضمن بقاء نانت رغم الخسارة كوكا ينقذ ألانيا من الخسارة أمام بشكتاش ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء 50 مباراة دون خسارة.. باير ليفركوزن يعزز سلسلته التاريخية بخماسية ضد بوخوم أرتيتا عن توتنام وسيتي: الكل يلعب بشرف.. وفتحنا صندوق الأحلام التعادل الخامس تواليا.. يوفنتوس يخطف نقطة من متذيل الترتيب في +92 الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد فريق مرموش السابق.. سانت باولي يتأهل للدوري الألماني بعد غياب 13 عاما
أخر الأخبار
اسكواش – العدد أصبح 15.. نهاية مباريات الدور الثاني من بطولة العالم رجال وسيدات 2 ساعة | رياضات أخرى
المندوه: التحكيم قيدنا أمام نهضة بركان.. وهذا ما ننوي فعله بشأن حكم الفيديو التونسي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكومي: ننتظر تقرير لجنة الانضباط لإخطار الجميع بنتائج أزمة الشيبي والشحات 2 ساعة | الدوري المصري
صاحب هدف بركان في الزمالك: نستهدف العودة بلقب الكونفدرالية إلى المغرب من القاهرة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لبيب: الزمالك اجتاز ارتباك البداية.. وهذا ما نريده من الجماهير 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة مصطفى محمد.. هدية ميتز تضمن بقاء نانت رغم الخسارة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز: الخسارة من بركان غير مرضية لي.. وقادرون على تقديم مستوى أفضل في العودة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
نداي: سنحاول تسجيل 3 أهداف في القاهرة أمام نهضة بركان 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان