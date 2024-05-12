"حلم الطفل تحقق".. لوكاس بيريز يقود ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الثانية الإسبانية

حقق لوكاس بيريز حلمه وقاد بأقدامه فريقه ديبورتيفو لاكورونيا للتأهل من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية الإسبانية.

لوكاس بيريز النادي : ديبورتيفو لاكورونيا ديبورتيفو لاكورونيا

وسجل بيريز هدفا من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 57 ضد برشلونة (ب) قاد فريقها فريقه لضمان صدارة الدرجة الثالثة والتأهل المباشر للدرجة الثانية.

وارتفع رصيد الديبور للنقطة 74 بفارق 7 نقاط عن برشلونة (ب) الوصيف قبل جولتين على النهاية.

ورفع لوكاس البالغ 35 عاما رصيده لـ 12 هدفا في الموسم الجاري بالدرجة الثالثة.

المباراة شهدت حضور 31833 ألف مشجع في المدرجات في ملعب ريازور، وهو رقم قياسي للحضور الجماهيري في الدرجة الثالثة الإسبانية.

حلم الطفل تحقق

انضم لوكاس بيريز إلى ديبورتيفو في يناير 2023 قادما من قادش الذي يلعب في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

حساب ديبورتيفو على موقع التواصل مقطع فيديو أظهر فيه لوكاس مرتديًا زي الفريق في طفولته، قبل أن يضعه كلاعب بشكل احترافي في وقتٍ لاحقٍ من مسيرته، والآن حقق الطفل حلمه ونجح في قيادة الديبور للدرجة الثانية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية حينها أن الصفقة كلّفت ديبورتيفو مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد لوكاس مع قادش فريقه السابق.

لكن مفاجأة كبيرة فجرتها الصحيفة عندما ذكرت أن ديبورتيفو سيكتفي بتسديد 507 ألف يورو، بينما دفع لوكاس بيريز من حسابه الخاص 493 ألف يورو ليساعد في عملية انتقاله إلى عشق طفولته.

وفوق ذلك، تخلى لوكاس بيريز عن مبلغ 900 ألف يورو كان سيتقاضاه في صفوف قادش حتى نهاية عقده، في تضحية هائلة من لاعب أرسنال السابق.

وعاد بيريز لخوض الفترة الثالثة له مع ديبورتيفو بهدف إعادة الفريق للكبار مرة أخرى بعيدا عن شبح الدرجة الثالثة.

ويمتلك ديبورتيفور لقبا للدوري الإسباني تحقق عام 2000، وسبق للفريق الفوز بكأس ملك إسبانيا مرتين عامي 1995 و2002، وفي الثانية دمّر احتفالية المئوية لـ ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو.