50 مباراة دون خسارة.. باير ليفركوزن يعزز سلسلته التاريخية بخماسية ضد بوخوم
الأحد، 12 مايو 2024 - 23:00
كتب : FilGoal
وحظى الفريق بثأر خاص من بوخوم، حيث خسر ليفركوزن مباراته الأخيرة في الموسم الماضي ضد بوخوم بنتيجة 3-0، ومنذ ذلك الحين لم تخسر كتيبة تشابي ألونسو أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري.
وارتفع رصيد انتصارات ليفركوزن لـ 41 فوزا و9 تعادلات.
ورفع ليفركوزن رصيده لـ 87 نقطة في الصدارة وتتبقى له مباراة أخيرة ضد أوجسبورج.
ويمتلك بذلك ليفركوزن 3 مباريات في الموسم من الممكن أن يعزز بها رصيده لـ 53 مباراة ويضيف أيضا لخزائنه لقبين جديدين.
ويستعد الفريق لمواجهة كايرز سلاوترن في نهائي كأس ألمانيا، ثم سيخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.
⚫️🔴💛#BOCB04 0:5 | #Bundesliga | #Bayer04 pic.twitter.com/k0rDUbpgON— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 12, 2024
وصف المباراة
تعرض فيليكس بالسلاك للطرد في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ليزيد من متاعب فريق بوخوم.
وأنهى ليفركوزن الشوط الأول مستغلا النقص العددي لمضيفه، بثنائية باتريك تشيك وفيكتور بونيفاس في الدقيقتين 41 و45.
Boni got moves. 😂🇳🇬🦅#BOCB04 | #Bayer04 #Werkself | @boniface_jrn pic.twitter.com/y8XijpzVrm— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 12, 2024
وفي الشوط الثاني سجل البديل المغربي أمين عدلي الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل.
وأضاف يوسيب ستانسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 68.
وكعادة الفريق بالتسجيل في الدقائق الأخيرة عزز أليخاندرو جريمالدو النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 90+3.