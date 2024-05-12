50 مباراة دون خسارة.. باير ليفركوزن يعزز سلسلته التاريخية بخماسية ضد بوخوم

وحظى الفريق بثأر خاص من بوخوم، حيث خسر ليفركوزن مباراته الأخيرة في الموسم الماضي ضد بوخوم بنتيجة 3-0، ومنذ ذلك الحين لم تخسر كتيبة تشابي ألونسو أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وارتفع رصيد انتصارات ليفركوزن لـ 41 فوزا و9 تعادلات.

ورفع ليفركوزن رصيده لـ 87 نقطة في الصدارة وتتبقى له مباراة أخيرة ضد أوجسبورج.

ويمتلك بذلك ليفركوزن 3 مباريات في الموسم من الممكن أن يعزز بها رصيده لـ 53 مباراة ويضيف أيضا لخزائنه لقبين جديدين.

ويستعد الفريق لمواجهة كايرز سلاوترن في نهائي كأس ألمانيا، ثم سيخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.

وصف المباراة

تعرض فيليكس بالسلاك للطرد في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ليزيد من متاعب فريق بوخوم.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول مستغلا النقص العددي لمضيفه، بثنائية باتريك تشيك وفيكتور بونيفاس في الدقيقتين 41 و45.

وفي الشوط الثاني سجل البديل المغربي أمين عدلي الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل.

وأضاف يوسيب ستانسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وكعادة الفريق بالتسجيل في الدقائق الأخيرة عزز أليخاندرو جريمالدو النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 90+3.