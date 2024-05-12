50 مباراة دون خسارة.. باير ليفركوزن يعزز سلسلته التاريخية بخماسية ضد بوخوم

الأحد، 12 مايو 2024 - 23:00

كتب : FilGoal

باير ليفركوزن

وحظى الفريق بثأر خاص من بوخوم، حيث خسر ليفركوزن مباراته الأخيرة في الموسم الماضي ضد بوخوم بنتيجة 3-0، ومنذ ذلك الحين لم تخسر كتيبة تشابي ألونسو أي مباراة منذ انطلاق الموسم الجاري.

وارتفع رصيد انتصارات ليفركوزن لـ 41 فوزا و9 تعادلات.

ورفع ليفركوزن رصيده لـ 87 نقطة في الصدارة وتتبقى له مباراة أخيرة ضد أوجسبورج.

أخبار متعلقة:
موعد نهائي الدوري الأوروبي بين ليفركوزن وأتالانتا ريمونتادا معتادة.. ليفركوزن إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب روما ليفركوزن يعود إلى الانتصارات باكتساح فرانكفورت بمشاركة مرموش مرموش أساسي مع فرانكفورت في مواجهة ليفركوزن

ويمتلك بذلك ليفركوزن 3 مباريات في الموسم من الممكن أن يعزز بها رصيده لـ 53 مباراة ويضيف أيضا لخزائنه لقبين جديدين.

ويستعد الفريق لمواجهة كايرز سلاوترن في نهائي كأس ألمانيا، ثم سيخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد أتالانتا الإيطالي.

وصف المباراة

تعرض فيليكس بالسلاك للطرد في الدقيقة 15 من الشوط الأول، ليزيد من متاعب فريق بوخوم.

وأنهى ليفركوزن الشوط الأول مستغلا النقص العددي لمضيفه، بثنائية باتريك تشيك وفيكتور بونيفاس في الدقيقتين 41 و45.

وفي الشوط الثاني سجل البديل المغربي أمين عدلي الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل.

وأضاف يوسيب ستانسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وكعادة الفريق بالتسجيل في الدقائق الأخيرة عزز أليخاندرو جريمالدو النتيجة بالهدف الخامس في الدقيقة 90+3.

الدوري الألماني باير ليفركوزن بوخوم
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. هدية ميتز تضمن بقاء نانت رغم الخسارة كوكا ينقذ ألانيا من الخسارة أمام بشكتاش ليس الوداع الأفضل.. مبابي يسجل ويخسر مع باريس في آخر ليلة بحديقة الأمراء "حلم الطفل تحقق".. لوكاس بيريز يقود ديبورتيفو لاكورونيا للدرجة الثانية الإسبانية أرتيتا عن توتنام وسيتي: الكل يلعب بشرف.. وفتحنا صندوق الأحلام التعادل الخامس تواليا.. يوفنتوس يخطف نقطة من متذيل الترتيب في +92 الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد فريق مرموش السابق.. سانت باولي يتأهل للدوري الألماني بعد غياب 13 عاما
أخر الأخبار
اسكواش – العدد أصبح 15.. نهاية مباريات الدور الثاني من بطولة العالم رجال وسيدات 2 ساعة | رياضات أخرى
المندوه: التحكيم قيدنا أمام نهضة بركان.. وهذا ما ننوي فعله بشأن حكم الفيديو التونسي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكومي: ننتظر تقرير لجنة الانضباط لإخطار الجميع بنتائج أزمة الشيبي والشحات 2 ساعة | الدوري المصري
صاحب هدف بركان في الزمالك: نستهدف العودة بلقب الكونفدرالية إلى المغرب من القاهرة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
لبيب: الزمالك اجتاز ارتباك البداية.. وهذا ما نريده من الجماهير 3 ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة مصطفى محمد.. هدية ميتز تضمن بقاء نانت رغم الخسارة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
جوميز: الخسارة من بركان غير مرضية لي.. وقادرون على تقديم مستوى أفضل في العودة 3 ساعة | الكرة الإفريقية
نداي: سنحاول تسجيل 3 أهداف في القاهرة أمام نهضة بركان 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 انتهت نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (2)-(1) الزمالك.. الحسم في القاهرة 4 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان