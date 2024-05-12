التعادل الخامس تواليا.. يوفنتوس يخطف نقطة من متذيل الترتيب في +92

الأحد، 12 مايو 2024 - 22:02

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

خطف يوفنتوس نقطة تعادل قاتلة أمام ساليرنتانا في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس التعادل الخامس على التوالي في الدوري والذي جاء أمام ساليرنتانا متذيل الترتيب والهابط سلفا للدرجة الثانية الموسم المقبل.

وتراجع يوفنتوس للمركز الرابع برصيد 67 نقطة بفارق الأهداف عن بولونيا الذي احتل المركز الثالث.

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بينما ظل ممثل مدينة ساليرنو في ذيل الترتيب برصيد 16 نقطة، وأوقف سلسلة هزائمه الأخيرة عند 4.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 27 بهدف من رأسية بيروتزي من ركنية نفذها جونيور سامبيا.

وأهدر فلاهوفيتش فرصة التعادل من انفراد حيث مرت الكرة بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 59.

وكاد فابيو ميريتي أن يدرك التعادل بتصويبة صاروخية ارتطمت بالعارضة العلوية في الدقيقة 88.

وسجل رابيو هدف التعادل بعد ركنية مرت من الجميع وأودعها الفرنسي في الشباك في الدقيقة 90+2.

وينتظر يوفنتوس تعثر منافسيه من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بشكل رسمي.

ويتأهل أول 5 فرق في ترتيب الدوري الإيطالي بشكل رسمي لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بنظامه الجديد.

يوفنتوس ساليرنتانا الدوري الإيطالي
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