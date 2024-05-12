بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة كريم حافظ

الأحد، 12 مايو 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

بيراميدز - فيوتشر - كريم حافظ

أعلن نادي بيراميدز تفاصيل إصابة كريم حافظ والتي تعرض لها خلال مواجهة المصري في الجولة 22 من مسابقة الدوري.

وشارك حافظ بديلا في مواجهة أمس السبت والتي انتهت بفوز بيراميدز بفضل هدف رمضان صبحي القاتل.

وقال مصطفى المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي: "الأشعة أثبتت إصابة كريم حافظ، بشرخ في وجه القدم، إثر التحام قوي معه"

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وأضاف "سيؤدي لعدة أيام تدريبات تأهيلية ليعود في أقرب وقت ممكن لصفوف الفريق".

وغادر كريم حافظ مباراة المصري على استاد برج العرب، مصابا في قبل نهاية اللقاء بدقائق بعد الإصابة التي تعرض لها.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن المصري الوصيف.

ويستعد بيراميدز للقاء سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة 23 من المسابقة.

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