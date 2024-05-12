تشكيل الزمالك - سامسون والجزيري يقودان الهجوم أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

يبدأ سيف الجزيري وسامسون أكينيولا في هجوم الزمالك لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على نهضة بركان على ملعب بركان البلدي في مباراة تبدأ في العاشرة مساءً.

ويتواجد محمد شحاتة في الوسط بجوار نبيل عماد.

كما يبدأ أحمد سيد "زيزو" هداف الزمالك في البطولة برصيد 4 أهداف في مركز الجناح.

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - سامسون أكينيولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: ياسر حمد.

الوسط: زياد كمال - مهاب ياسر - سيد عبد الله - يوسف إبراهيم "أوباما" - ترافيس موتيابا - إبراهيما نداي.

الهجوم: ناصر منسي.

وسيلتقي الفريقان مجددا في لقاء الإياب يوم الأحد المقبل 19 مايو في استاد القاهرة لحسم اللقب.

يذكر أن الفريقان التقيا من قبل في نهائي 2019 وفاز الأبيض بركلات الترجيح وتوج بلقبه الأول في الكونفدرالية.