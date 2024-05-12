خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا

أوصت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري بحفظ الدعوى المقامة من الأهلي وحسين الشحات ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد لجوءه للقضاء المدني في أمر رياضي.

وسبق أن كشف المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط أن فيفا أبلغ اتحاد الكرة أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ولا علاقة له بها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار لجنة الانضباط يأتي بعد عدم وجود أى إدانة من فيفا لهذا الأمر وعدم وجود مانع قانوني.

وفي الوقت ذاته، يدرس اتحاد الكرة القضية من كافة جوانبها تمهيدا للتعامل معها وفق اللوائح والقوانين التي تحت سلطته بحكم أن فيفا منحه أيضا صلاحية اتخاذ قرار كونه شأنا داخليا.

وصرّح المستشار محمد شيرين سابقا: "فيفا أبلغ اتحاد الكرة أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ولا علاقة له بها، والقضية لا تزال تحت الدراسة ولم يتم البت فيها حتى الآن".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع الشهر الجاري ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.