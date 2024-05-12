خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا

الأحد، 12 مايو 2024 - 20:38

كتب : أحمد الخولي

حسين الشحات - محمد الشيبي

أوصت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المصري بحفظ الدعوى المقامة من الأهلي وحسين الشحات ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد لجوءه للقضاء المدني في أمر رياضي.

محمد الشيبي

النادي : بيراميدز

حسين الشحات

النادي : الأهلي

بيراميدز
الأهلي

وسبق أن كشف المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط أن فيفا أبلغ اتحاد الكرة أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ولا علاقة له بها.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قرار لجنة الانضباط يأتي بعد عدم وجود أى إدانة من فيفا لهذا الأمر وعدم وجود مانع قانوني.

أخبار متعلقة:
رئيس الانضباط: فيفا أبلغنا أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ليس له علاقة بها الأهلي يطلب ردا من اتحاد الكرة قبل التصعيد للجهات الدولية في أزمة الشيبي والشحات في الجول يكشف أقوال محمد الشيبي في جلسة التحقيق باتحاد الكرة الشيبي يمتثل للتحقيق أمام لجنة الانضباط

وفي الوقت ذاته، يدرس اتحاد الكرة القضية من كافة جوانبها تمهيدا للتعامل معها وفق اللوائح والقوانين التي تحت سلطته بحكم أن فيفا منحه أيضا صلاحية اتخاذ قرار كونه شأنا داخليا.

وصرّح المستشار محمد شيرين سابقا: "فيفا أبلغ اتحاد الكرة أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ولا علاقة له بها، والقضية لا تزال تحت الدراسة ولم يتم البت فيها حتى الآن".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.

وذكر المغربي خلال جلسة التحقيق أمام لجنة الانضباط إنه انتظر الحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، ولكن القرار لم ينصفه كما حدث في واقعة الإمارات أيضا، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري.

وطلب الأهلي مطلع الشهر الجاري ردا نهائيا وعاجلا من اتحاد الكرة المصري قبل التصعيد أمام الجهات الدولية بسبب لجوء محمد الشيبي لاعب بيراميدز للمحاكم المدنية.

الأهلي حسين الشحات بيراميدز محمد الشيبي
نرشح لكم
بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة كريم حافظ حوار جوزيه جوميز – عن نهائي الكونفدرالية وجدول الدوري المصري "مجنون" والقمة مع الأهلي رئيس الانضباط: فيفا أبلغنا أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ليس له علاقة بها طلعت يوسف مدربا لـ مودرن فيوتشر بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة الشناوي خدمة في الجول - طرح تذاكر 4 مباريات من الجولة 24 لـ الدوري المصري فيوتشر يعلن تعيين علاء ميهوب في منصب المدير الرياضي للنادي فيوتشر يعلن رحيل تامر مصطفى
أخر الأخبار
مباشر نهائي الكونفدرالية - الزمالك ضيفا على نهضة بركان في الذهاب 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهضة بركان – ثنائي هجومي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة كريم حافظ 19 دقيقة | الدوري المصري
حوار جوزيه جوميز – عن نهائي الكونفدرالية وجدول الدوري المصري "مجنون" والقمة مع الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - سامسون والجزيري يقودان الهجوم أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية 36 دقيقة | الكرة المصرية
الحسم في الجولة الأخيرة.. أرسنال يعود بانتصار ثمين على مانشستر يونايتد 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - لجنة الانضباط توصي بحفظ دعوى الأهلي والشحات ضد الشيبي بعد رد فيفا 45 دقيقة | الدوري المصري
دعما للقضية.. منتخب سيدات فلسطين يخوض ودية ضد فريق إيرلندي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 4 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب