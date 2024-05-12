رئيس الانضباط: فيفا أبلغنا أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ليس له علاقة بها

كشف المستشار محمد شيرين رئيس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة عن مستجدات قضية حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وقال محمد شيرين في تصريحات أرسلها اتحاد الكرة للصحفيين: "لا صحة لتقديم اللجنة لاستقالتها، عقدنا اليوم جلسة في مقر اتحاد الكرة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا".

وأضاف "تم نقل مقر انعقاد الاجتماعات للجنة من مركز التعليم المدني لمقر اتحاد الكرة فيما هو قادم".

وأتم تصريحاته "فيفا أبلغ اتحاد الكرة أن أزمة الشيبي والشحات شأن داخلي ولا علاقة له بها، والقضية لا تزال تحت الدراسة ولم يتم البت فيها حتى الآن".

ماذا حدث؟

خسر الأهلي أمام بيراميدز بثلاثية دون رد في لقاء الدور الثاني من دوري الموسم الماضي 2022-2023.

وعقب المباراة نشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز.

بعدها حرص حسين الشحات على مصالحة محمد الشيبي والاعتذار له في الملعب.

لكن بيراميدز قرر تصعيد الأمر والتقدم بشكوى رسمية ضد حسين الشحات أمام لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.

وقرر الأهلي أيضا توقيع غرامة مالية كبيرة على حسين الشحات بسبب ما بدر منه تجاه الشيبي.

وأعلنت رابطة الأندية إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين لما بدر منه عقب المباراة وتغريمه 20 ألف جنيه.

كما أعلنت الرابطة تحويل شكوى بيراميدز ضد الشحات إلى لجنة الانضباط.