خطوة نحو الممتاز.. منتخب السويس إلى دورة الترقي بالفوز على كهرباء الإسماعيلية

الأحد، 12 مايو 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

محمد شيكها يحتفل بهدف منتخب السويس

فاز منتخب السويس على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون مقابل في المباراة الفاصلة المؤهلة لدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ملعب بتروسبورت باعتباره ملعب فاصل وبعيدا عن الفريقين.

وبالفوز تأهل منتخب السويس لدورة الترقي لينضم لكل من سبورتنج وحرس الحدود.

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وسجل هدف منتخب السويس الوحيد في المباراة إبراهيم عوض لاعب كهرباء الإسماعيلية بالخطأ في مرماه بعد انطلاقة من محمد شيكا انتهت بعرضية غيرت اتجاهها وسكنت الشباك في الدقيقة 24.

وعلى الرغم من عدم مشاركة كهرباء الإسماعيلية بدورة الترقي إلى أنه ضمن التأهل لدوري المحترفين في الموسم المقبل.

الدورة الرباعية

سيتأهل 3 فرق من القسم الثاني (ب) لمواجهة حرس الحدود في دور مجموعات بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل المتصدر للدوري الممتاز.

مواعيد المباريات

الجولة الأولى – السبت 18 مايو

الجولة الثانية – السبت 25 مايو

الجولة الثالثة – الثلاثاء 28 مايو

الجولة الرابعة – السبت 1 يونيو

الجولة الخامسة – السبت 8 يونيو

الجولة السادسة – الثلاثاء 11 يونيو

منتخب السويس كهرباء الإسماعيلية
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