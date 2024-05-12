طلعت يوسف مدربا لـ مودرن فيوتشر

أعلن نادي مودرن فيوتشر تعيين طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق.

يأتي ذلك خلفا للمدرب تامر مصطفى الذي رحل عن صفوف فيوتشر قبل ساعات.

وتم التعاقد مع طلعت يوسف في جلسة جمعته مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وجاء الجهاز الفني الجديد لمودرن فيوتشر كالآتي:

طلعت يوسف - المدير الفني

حسن موسى - مدرب عام

منير عقيلة - مدرب عام

دانيال خيمينيز – مدرب مساعد

محمد يونس - مدرب حراس

أحمد عبد اللطيف - مخطط أحمال

كريم فهمي - محلل أداء

وعلم FilGoal.com أن طلعت يوسف اتفق مع فيوتشر على تدريب الفريق لمدة موسم ونصف.

ويستعد فيوتشر لمواجهة إنبي في الجولة 23 من الدوري المصري.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب مودرن فيوتشر بعد 15 مباراة قاد فيها الفريق.

وحقق تامر مصطفى الفوز في 3 مباريات وخسر 3 آخرين وتعادل 9 مباريات.

ويحتل مودرن فيوتشر حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.

وأُقصي الفريق من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة من الزمالك.

التجربة الأخيرة لطلعت يوسف كانت مع إنبي وانتهت في شهر مارس الماضي.

وقاد طلعت يوسف إنبي في 7 مباريات وحقق الفوز في مباراتين وخسر 4 وتعادل في واحدة.