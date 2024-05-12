فريق مرموش السابق.. سانت باولي يتأهل للدوري الألماني بعد غياب 13 عاما

تأهل سانت باولي بشكل رسمي إلى الدوري الألماني لأول مرة بعد غياب دام 13 عاما.

وحقق الفريق الفوز على فريق أوسنابورك بنتيجة 3-1 ما جعل يترقي لصدارة الترتيب ويضمن التأهل المباشر للموسم المقبل وسط الكبار.

ورفع الفريق رصيده لـ 66 نقطة في الصدارة وسينافس هولشتاين كيل (65 نقطة) في الجولة الأخيرة من أجل تصدر الترتيب.

بينما تأكد خوض دوسلدورف ثالث الترتيب لمباراة الملحق مع صاحب المركز السادس عشر بنهاية الموسم الجاري.

وتواجد سانت باولي الموسم الجاري في أول مركزين بترتيب الدرجة الثانية الألمانية منذ الجولة السابعة وتصدر الترتيب في 4 جولات.

ومر الفريق بسلسلة نتائج رائعة إذ لم يخسر خلال 25 مباراة متتالية.

وسبق أن حصد سانت باولي بطاقة التأهل للدوري الألماني من قبل في 5 مناسبات سابقة، لتصبح تلك المرة السادسة.

وسيخوض الفريق الموسم المقبل عامه التاسع وسط الكبار في الدوري الألماني.

ويضم الفريق في صفوفه التونسي إلياس سعد والذي شارك في 30 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 2، ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الفريق.

وسبق أن ارتدى عمر مرموش قميص الفريق في النصف الثاني من موسم 2020-21 حيث خاض 21 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3 خلال إعارته من فولفسبورج.

ويُلقب النادي الذي تأسس عام 1910 بلقب "قراصنة الدوري" ويتسع ملعبه ميليرنتور ستاديون لـ 29 ألف مشجع.