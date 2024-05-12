فريق مرموش السابق.. سانت باولي يتأهل للدوري الألماني بعد غياب 13 عاما
الأحد، 12 مايو 2024 - 18:15
كتب : FilGoal
تأهل سانت باولي بشكل رسمي إلى الدوري الألماني لأول مرة بعد غياب دام 13 عاما.
إلياس سعد
النادي : سانت باولي
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
وحقق الفريق الفوز على فريق أوسنابورك بنتيجة 3-1 ما جعل يترقي لصدارة الترتيب ويضمن التأهل المباشر للموسم المقبل وسط الكبار.
ورفع الفريق رصيده لـ 66 نقطة في الصدارة وسينافس هولشتاين كيل (65 نقطة) في الجولة الأخيرة من أجل تصدر الترتيب.
بينما تأكد خوض دوسلدورف ثالث الترتيب لمباراة الملحق مع صاحب المركز السادس عشر بنهاية الموسم الجاري.
🤎🤍 SUPER HAMBURG SANKT PAULI 🤎🤍#fcsp #1Traum #fcsposn pic.twitter.com/zDprZe9J4h— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) May 12, 2024
وتواجد سانت باولي الموسم الجاري في أول مركزين بترتيب الدرجة الثانية الألمانية منذ الجولة السابعة وتصدر الترتيب في 4 جولات.
ومر الفريق بسلسلة نتائج رائعة إذ لم يخسر خلال 25 مباراة متتالية.
وسبق أن حصد سانت باولي بطاقة التأهل للدوري الألماني من قبل في 5 مناسبات سابقة، لتصبح تلك المرة السادسة.
وسيخوض الفريق الموسم المقبل عامه التاسع وسط الكبار في الدوري الألماني.
84' 🎶🥹We love St. Pauli, we do.. #fcsp | #fcsposn 3-0 pic.twitter.com/KkAhTPcyvq— FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) May 12, 2024
ويضم الفريق في صفوفه التونسي إلياس سعد والذي شارك في 30 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 2، ويحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي الفريق.
وسبق أن ارتدى عمر مرموش قميص الفريق في النصف الثاني من موسم 2020-21 حيث خاض 21 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 3 خلال إعارته من فولفسبورج.
ويُلقب النادي الذي تأسس عام 1910 بلقب "قراصنة الدوري" ويتسع ملعبه ميليرنتور ستاديون لـ 29 ألف مشجع.