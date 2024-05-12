بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة الشناوي

أجرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز أشعة على موضع الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام المصري في الدوري.

وتعرض الشناوي للإصابة خلال مباراة المصري في الدوري والتي انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد، ليغادر الملعب ويشارك بدلا منه شريف إكرامي.

وكشف مصطفى المنيري طبيب بيراميدز، عن أن الأشعة أثبتت إصابة الشناوي بشد في عضلة أخمص القدم.

وأضاف المنيري أن الحارس سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه من أجل العودة لصفوف الفريق في أقرب وقت ممكن.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في السابعة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.