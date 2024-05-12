خدمة في الجول - طرح تذاكر 4 مباريات من الجولة 24 لـ الدوري المصري

الأحد، 12 مايو 2024 - 17:52

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

طرحت شركة "تذكرتي" تذاكر 4 مباريات فقط من الجولة 23 من الدوري المصري.

وتبدأ الجولة من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى يوم الخميس.

وتأجلت بالفعل مباراتي الأهلي ضد المقاولون العرب وزد ضد الزمالك بسبب مشاركة قطبي الكرة المصرية في نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

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وجاءت المباريات كالتالي:

الاتحاد × سموحة – يوم الثلاثاء 14 مايو – استاد الإسكندرية

طلائع الجيش × الإسماعيلي – يوم الثلاثاء 14 مايو – استاد جهاز الرياضة

بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – يوم الأربعاء 15 مايو – استاد الدفاع الجوي

البنك الأهلي × المصري – يوم الخميس 16 مايو – استاد برج العرب

وسبق أن وافقت كافة الجهات المعنية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية لمباريات البطولات الإفريقية، مع الحضور الجماهيري الكامل في مباريات نصف النهائي والنهائي للبطولات الإفريقية.

أما فيما يخص البطولات المحلية تمت الموافقة على حضور 30 ألف من الجمهور في استادات القاهرة وبرج العرب.

مع حضور الجمهور بالسعة الكاملة لباقي الملاعب المصرية.

وستقام مباراتي فاركو ضد بلدية المحلة وكذلك إنبي ومودرن فيوتشر بدون جماهير.

حيث وفقا لخطاب رابطة الأندية لفرق الدوري فإن المباريات المقامة على استادي بتروسبورت وحرس الحدود ستُقام بدون جماهير.

وتحددت أسعار التذاكر

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

المقصورة: 300 جنيه

يمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

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