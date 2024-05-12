فيوتشر يعلن تعيين علاء ميهوب في منصب المدير الرياضي للنادي

الأحد، 12 مايو 2024 - 17:35

كتب : FilGoal

علاء ميهوب - فيوتشر

أعلن نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس تعيين علاء ميهوب في منصب المدير الرياضي للنادي.

كما قرر النادي إلغاء منصب مدير الكرة خلال الفترة المقبلة والذي كان يشغله علاء ميهوب.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان فيوتشر رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق.

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وعلم FilGoal.com أن النادي اتفق مع طلعت يوسف على تولي تدريب الفريق خلفا له وسيتم الإعلان خلال ساعات.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب مودرن فيوتشر بعد 15 مباراة قاد فيها الفريق.

وحقق تامر مصطفى الفوز في 3 مباريات وخسر 3 آخرين وتعادل 9 مباريات.

ويحتل مودرن فيوتشر حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.

وأُقصي الفريق من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة من الزمالك.

التجربة الأخيرة لطلعت يوسف كانت مع إنبي وانتهت في شهر مارس الماضي.

وقاد طلعت يوسف إنبي في 7 مباريات وحقق الفوز في مباراتين وخسر 4 وتعادل في واحدة.

الدوري المصري علاء ميهوب مودرن فيوتشر
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