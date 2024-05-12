انتهت المباراة الفاصلة - منتخب السويس (1)-(0) كهرباء الإسماعيلية

الأحد، 12 مايو 2024 - 16:19

كتب : FilGoal

محمد شيكها يحتفل بهدف منتخب السويس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية في المباراة الفاصلة التي تؤهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.

سبورتنج كان أول المتأهلين لدورة الترقي بجانب حرس الحدود صاحب المركز الثالث في دوري المحترفين.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

أخبار متعلقة:
فيوتشر يعلن رحيل تامر مصطفى رغم هجوم وكيله.. سكاي: برشلونة يتخذ قرارا بشأن روكي مؤتمر تشافي: هذا الأمر أثر على موسمنا.. ومركزنا في الدوري غير مؤثر في المستقبل وكيل ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع برشلونة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة وتأهل منتخب السويس لدورة الترقي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق2. جووووول أول لمنتخب السويس عن طريق مدافع إبراهيم عوض مدافع كهرباء الإسماعيلية بالخطأ في مرماه.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

منتخب السويس كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
خطوة نحو الممتاز.. منتخب السويس إلى دورة الترقي بالفوز على كهرباء الإسماعيلية الحلم السكندري مستمر.. سبورتنج إلى دورة الترقي على حساب المنصورة انتهت المباراة الفاصلة - المنصورة (0)-(0) سبورتنج.. الفريق السكندري للترقي أتوبيس مكشوف واحتفالات جنونية بعد تأهل غزل المحلة للدوري الممتاز دوري المحترفين – دكرنس آخر الهابطين للقسم الثاني (ب) واستمرار أسوان في ختام الموسم انتهت دوري المحترفين - شبين (1)-(2) أسوان.. المقاصة (1)-(2) دكرنس.. زهرة الجنوب باق عيد عبد الملك: إنجاز 10 سنوات يعادل سنة واحدة مع المحلة دوري المحترفين – حلم العودة للممتاز مستمر.. حرس الحدود إلى الدورة الرباعية
أخر الأخبار
التعادل الخامس تواليا.. يوفنتوس يخطف نقطة من متذيل الترتيب في +92 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
منافس الأهلي - الترجي يقترب من لقب الدوري بفوز مثير على النجم الساحلي 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
الأهلي يبدأ الاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر نهائي الكونفدرالية - نهضة بركان (0)-(0) الزمالك.. تسديدة أولى مبكرة للغاية 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل نهضة بركان – ثنائي هجومي أمام الزمالك في نهائي الكونفدرالية 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة كريم حافظ ساعة | الدوري المصري
حوار جوزيه جوميز – عن نهائي الكونفدرالية وجدول الدوري المصري "مجنون" والقمة مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - سامسون والجزيري يقودان الهجوم أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 4 السماح لحضور الجمهور بالسعة الكاملة لكافة الملاعب في المسابقات المحلية.. و30 ألف للقاهرة وبرج العرب