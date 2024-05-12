انتهت المباراة الفاصلة - منتخب السويس (1)-(0) كهرباء الإسماعيلية
الأحد، 12 مايو 2024 - 16:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية في المباراة الفاصلة التي تؤهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز.
سبورتنج كان أول المتأهلين لدورة الترقي بجانب حرس الحدود صاحب المركز الثالث في دوري المحترفين.
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نهاية المباراة وتأهل منتخب السويس لدورة الترقي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق2. جووووول أول لمنتخب السويس عن طريق مدافع إبراهيم عوض مدافع كهرباء الإسماعيلية بالخطأ في مرماه.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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