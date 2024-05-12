فيوتشر يعلن رحيل تامر مصطفى

أعلن نادي مودرن فيوتشر رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق رفقة كافة الجهاز المعاون.

وكشف مودرن فيوتشر عن إعلان الجهاز الفني الجديد خلال ساعات وقبل المباراة المقبلة في الدوري أمام فريق إنبي.

وجاء بيان فيوتشر كالآتي:

"يعلن مجلس إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس الموافقة على اعتذار تامر مصطفى المدير الفني للفريق عن عدم الاستمرار خلال الفترة المقبلة ومعه كافة الجهاز المعاون".

"ويتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق لتامر مصطفى بعد أن بذل كافة الجهود للنجاح مع الفريق خلال الفترة الماضية ببطولتي الدوري والكونفدرالية".

"وسيعلن النادي خلال ساعات عن الجهاز الفني الجديد للفريق الأول قبل مباراة إنبي في الجولة 23 من الدوري".

وعلم FilGoal.com إن النادي قد اتفق مع طلعت يوسف على تولي تدريب الفريق خلفا له وسيتم الإعلان خلال ساعات.

ويرحل تامر مصطفى عن تدريب مودرن فيوتشر بعد 15 مباراة قاد فيها الفريق.

وحقق تامر مصطفى الفوز في 3 مباريات وخسر 3 آخرين وتعادل 9 مباريات.

ويحتل مودرن فيوتشر حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.

وأُقصي الفريق من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة من الزمالك.

التجربة الأخيرة لطلعت يوسف كانت مع إنبي وانتهت في شهر مارس الماضي.

وقاد طلعت يوسف إنبي في 7 مباريات وحقق الفوز في مباراتين وخسر 4 وتعادل في واحدة.