رغم هجوم وكيله.. سكاي: برشلونة يتخذ قرارا بشأن روكي

اتخذ نادي برشلونة قرارا بشأن فيتور روكي لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان أندري كوري وكيل أعمال اللاعب البرازيلي أنه لن يرحل من النادي الكتالوني على سبيل الإعارة وسيكون فقط بيع نهائي بسبب قلة مشاركته.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس إن العلاقة بين كوري وإدارة برشلونة بها خلافات لكن جيدة.

وحسب الشبكة فإن إدارة النادي الكتالوني ستعقد اجتماعا معه لمناقشة مستقبل روكي.

وأشارت الشبكة أن برشلونة يريد خروج اللاعب على سبيل الإعارة وتصر على ذلك.

وقال كوري من قبل لإذاعة راديو كتالونيا: "سيكون من اللطيف أن يلعب بعض المباريات الكاملة ويجب على تشافي أن يظهر ثقته به".

وواصل "روكي يريد أن يثبت جودته، أنظر إلى فينيسيوس في ريال مدريد لقد تطلب الأمر منه عامين ليظهر جودته لذلك اتركه يلعب".

وأكمل "من غير المنطقي أن تتعاقد مع لاعب دولي برازيلي وتجلبه هنا وتجعله يلعب من أول يوم ثم في المباراة التالية وبعدها لا يلعب تماما، ثم يسجل هدفين وبعدها يختفي، تشافي حتى لا يتحدث مع الفتى".

وأنهى حديثه قائلا: "خروج روكي على سبيل الإعارة؟ لا هذا خطير لفتى في هذا العمر، إذا خرج سيكون بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، الخيار الأفضل هو البقاء في برشلونة ويلعب ولكن إذا لم يلعب سيكون علينا البحث عن فريق آخر".

ولعب روكي صاحب الـ19 عاما مع برشلونة خلال الموسم الجاري 13 مباراة وسجل هدفين ولم يصنع أي هدف.