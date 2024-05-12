مؤتمر تشافي: هذا الأمر أثر على موسمنا.. ومركزنا في الدوري غير مؤثر في المستقبل

الأحد، 12 مايو 2024 - 15:21

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه سيحاول الحصول على المركز الثاني بالدوري الإسباني وسيلعب كما لو كان ينافس على التتويج باللقب.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد غدا الإثنين في الجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مرة أخرى لدينا الفرصة لنحصل على المركز الثاني، الآن نعتمد على أنفسنا بعد تعادل جيرونا، ريال سوسيداد فريق من مستوى رائع والفريق بحاجة لإظهار إنه يستطيع الفوز بعد الهزيمة ضد جيرونا".

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وعن الشائعات حول المستقبل قال: "أخبرت اللاعبين إننا من سنكون هنا حتى نهاية الموسم، يتبقى على النهاية أسبوعين وهدفنا أن ننهي الدوري في المركز الثاني، أعرف أن الجميع يتحدثون عن من قد يرحل ومن لن يرحل ولكن حاليا لا يوجد أحد قابل للرحيل لأنه الوقت لنكون متحدين".

وواصل "تواجد بيدري في اليورو لا يعتمد علي لأن المدرب هو من يختار بكل تأكيد، أرى أنه يمر بحالة جيدة، هذا الأسبوع سنتدرب ثم سيكون جاهزا بنسبة 100%".

وأكمل "سنلعب في باقي المباريات وكأننا ننافس على التتويج بالدوري أو أي بطولة أخرى، لدينا هدف حتى لو كان صغيرا ولكن نريد إنهاء الموسم بالمركز الثاني".

وتابع "لا أعتقد أن التخطيت للموسم المقبل يعتمد على مركزنا بنهاية الموسم الحالي ولن يغير هذا أي شيء وهذا تم الاتفاق عليه بالفعل".

وعن مستقبل أنسو فاتي قال: "لا تسألوني عن التخطيت للمستقبل، لن أقول أي أسماء ولن أتحدث أيضا عن لاعبين في إعارة".

وشدد "نعرف أن عدم لعب مبارياتنا بلاعب ارتكاز دفاعي قد أثر على الموسم، وعندما لعبنا بأوريول روميو وكريستنسن لعبنا بشكل أفضل".

وأضاف "سوسيداد هو الفريق الوحيد الذي سيطر على الكرة بعيدا عنا ولكن لم يكلفنا الأمر الكثير في الذهاب وغدا ستكون مباراة صعبة بلا شك ولكننا تعاملنا معها بأفضل طريقة".

وأتم "سنتحدث مع الاتحاد الإسباني إذا قرر مشاركة لامين جمال وكوبارسي في الأولمبياد واليورو وسننقل إليهم رأينا بالأمر".

ويحتل برشلونة حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني والذي تعادل مع ديبورتيفو ألافيس.

برشلونة تشافي هيرنانديز
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