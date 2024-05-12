وكيل ليفاندوفسكي يحسم مستقبله مع برشلونة

الأحد، 12 مايو 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي

حسم بيني زاهافي وكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة مستقبله مع النادي.

وانتشرت العديد من التقارير الإخبارية التي تشير إلى رغبة النادي الكتالوني في رحيل المهاجم البولندي.

وقال وكيله لصحيفة "ميشكي" البولندية: "أخبار رحيله كاذبة وهراء".

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وأتم "ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة الموسم المقبل بنسبة 100%".

وحسب راديو كادينا سير في وقت سابق فإن وفقا لعقد ليفاندوفسكي فسيحصل على 32 مليون يورو الموسم المقبل 2024-2025.

وفي حال استمراره مع الفريق الكتالوني لموسم 2025-2026 فسيحصل اللاعب الذي سيكون وصل لعامه الـ37 على 26 مليون يورو.

وفي صيف الموسم بعد المقبل سيتمكن برشلونة من فسخ عقد ليفاندوفسكي إذا لم يلعب على الأقل 55% من المباريات خلال الموسم القادم، وتحتسب المباراة إذا لعب على الأقل 45 دقيقة.

وفي حال فسخ برشلونة عقد لاعب بايرن ميونيخ السابق فسيوفر راتب السنة الأخيرة.

وأفاد كادينا سير إذا غادر ليفاندوفسكي الصيف المقبل فسيوفر برشلونة 58 مليون يورو، لكن ليفاندوفسكي ليس لديه الرغبة في الرحيل عن النادي الكتالوني.

وذكرت كادينا سير أن هناك خلافات بين وكيل ليفاندوفسكي وخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بسبب الإبقاء على تشافي هيرنانديز للموسم المقبل وعدم التعاقد مع هانسي فليك.

برشلونة ليفاندوفسكي الدوري الإسباني تشافي هيرنانديز
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