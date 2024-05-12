خبر في الجول - رحيل تامر مصطفى عن مودرن فيوتشر.. وطلعت يوسف بديلا له

الأحد، 12 مايو 2024 - 13:52

كتب : رضا السنباطي عمرو نبيل

طلعت يوسف - إنبي

توصل نادي مودرن فيوتشر لاتفاق مع طلعت يوسف لتولي تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com إن مودرن فيوتشر قد أنهى ارتباطه بتامر مصطفى ليرحل عن تدريب الفريق.

كما علم FilGoal.com إن النادي قد اتفق مع طلعت يوسف على تولي تدريب الفريق خلفا له.

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ويرحل تامر مصطفى عن تدريب مودرن فيوتشر بعد 15 مباراة قاد فيها الفريق.

وحقق تامر مصطفى الفوز في 3 مباريات وخسر 3 آخرين وتعادل 9 مباريات.

التجربة الأخيرة لطلعت يوسف كانت مع إنبي وانتهت في شهر مارس الماضي.

وقاد طلعت يوسف إنبي في 7 مباريات وحقق الفوز في مباراتين وخسر 4 وتعادل في واحدة.

ويحتل مودرن فيوتشر حاليا المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من 20 مباراة.

وأقصي الفريق من ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الخسارة من الزمالك.

طلعت يوسف تامر مصطفى مودرن فيوتشر
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