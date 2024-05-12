"كان من الشرف لي الدفاع عن هذا الشعار" كيلور نافاس يعلن رحيله عن سان جيرمان

الأحد، 12 مايو 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

هدف برناردو سيلفا في شباك كيلور نافاس

أعلن كيلور نافاس حارس مرمى باريس سان جيرمان رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

كيلور نافاس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الحارس الكوستاريكي سيرحل بنهاية الموسم بشكل مجاني بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وكتب نافاس عبر حسابه على إنستاجرام: "كل ثانية قضيتها في ملعب حديقة الأمراء كانت رائعة، أشكر الله لأنني دائما ما شعرت بحبه، لقد كان من الشرف لي الدفاع عن هذا الشعار وفي هذا الملعب الرائع".

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وتابع "لا يزال لدي أهداف لأحققها ولكن لا أريد إهدار قول وداعا لمكان كان منزلي".

وانضم نافاس لباريس سان جيرمان في عام 2019 قادما من ريال مدريد.

واستمر نافاس في صفوف باريس لمدة 5 سنوات تخللها فترة إعارة بالموسم الماضي إلى نوتينجهام فورست.

وخاض صاحب الـ 37 عاما 113 مباراة بقميص سان جيرمان وحافظ على نظافة شباكه خلالها في 51 مباراة.

وتوج نافاس مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي 3 مرات وكأس فرنسا مرتين وكأس الرابطة الفرنسية مرة وكأس السوبر الفرنسي 3 مرات بالإضافة للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان كيلور نافاس
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