رومانو: مستقبل كروس ومودريتش سيحسم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد، 12 مايو 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد ويونيون برلين

شدد فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن مستقبل ثنائي ريال مدريد توني كروس ولوكا مودريتش سيحسم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

توني كروس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد
الدوري الإسباني

وينتهي عقد لاعبا الملكي في نهاية الموسم الجاري.

وحسب رومانو فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيجتمع معهما خلال الأيام القادمة لحسم مستقبلهما.

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وتحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق في وقت سابق عن مستقبل كروس وقال: "كنت أعتقد قبل مباراة بايرن ميونيخ أننا إذا خسرنا المباراة كنت ساتحدث عن مستقبل اللاعبين، لكن هذا الأمر تأجل بسبب فوزنا".

ويريد نادي دينامو زاجرب الكرواتي إعادة مودريتش للفريق حيث بدأ فيه مسيرته.

واشترى ميركو باريسيتش رئيس نادي دينامو زاجرب من قبل صفحة من النسخة الورقية لصحيفة ماركا الإسبانية من أجل التفاوض بشكل علني مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

ونشر باريسيتش فيديو عبر صفحة النادي وهو يقرأ النسخة الورقية من صحيفة ماركا وفتح الصفحة التي اشتراها ليرسل رسالة مباشرة إلى مودريتش.

وفي الصفحة التي اشتراها باريسيتش تظهر صورة مودريتش وشعار دينامو زاجرب.

وكتب باريسيتش عليها "انضم إلينا، أنه أمر منطقي بأتم معنى ممكن في العالم".

وكان أنشيلوتي رد سابقا على على تقارير انضمام مودريتش في الجهاز الفني خلال الموسم المقبل.

وقال المدير الفني الإيطالي للصحفيين قبل مباراة إشبيلية: "لا أعلم ما سيفعله مودريتش في مستقبله، لا يزال لاعبا رائعا".

وأتم "سيختار مستقبله، ولن أتحدث عن هذا الأمر معكم أيها الصحفيون".

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