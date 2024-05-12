تين هاج: من يطالب بإقالتي لا يفهم في كرة القدم

يرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن من يطالب بإقالته من تدريب الفريق لا يفهم في كرة القدم.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل في الجولة 37 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الهولندي خلال مؤتمر صحفي: "أرى بعض التعليقات التي تطالب بإقالتي، هم لا يفهمون في كرة القدم أو ليس لديهم أي معرفة بإدارة فريق كرة قدم".

وأتم "أعتقد أن هناك الكثير من الناس الذين يرون المشاكل ويصبرون".

وتحدث تين هاج من قبل عن احتمالية إقالته من قبل.

وتحدث تين هاج قائلا: "لست قلقا من إقالتي، أعتقد أن لديهم المنطق السليم".

وأكمل "ثقة الملاك؟ عليك أن تطرح هذا السؤال عليهم وليس عليّ".

واختتم "إنها وظيفتي وأنا أتحمل مسؤولية التحدث إليك، لا تهمني ثقتهم في، سأواصل العمل لتحسين فريقي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بينما يتصدر أرسنال مؤقتا برصيد 83 نقطة.