بيريز: أنشيلوتي من أعظم المدربين في تاريخنا.. وتوجنا باللقب بقيمنا

الأحد، 12 مايو 2024 - 12:30

كتب : FilGoal

فلورينتينو بيريز ريال مدريد

مدح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد كثيرا كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق احتفالا بالتتويج ببطولة الدوري.

وتوج النادي الملكي ببطولة الدوري رقم 36 في تاريخه ويعتبر الأكثر في تاريخ الكرة الإسبانية.

وقال بيريز خلال حفل التتويج: "أقدم شكري لأنشيلوتي والطاقم الفني، جميعنا نحبكم، أنتم جزء من نجاحنا في الموسم".

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وأضاف "أنشيلوتي من أعظم المدربين في تاريخ فريقنا".

وأكمل "لقبنا الـ36 يعتبر خاص بالنسبة لنا لأننا توجنا به بقيمنا، تعرضنا للكثير من الإصابات خلال الموسم الحالي".

وواصل "تعرض تيبو كورتوا وديفيد ألابا وإيدير ميليتاو للإصابة، لكننا تمكنا من النجاح بفضل جميع اللاعبين".

وأنهى حديثه قائلا: "كلما توجنا بلقب فهذا يولد لنا الرغبة في الفوز بآخر، مباراة بايرن ميونيخ كانت خاصة، ونستعد لمباراة النهائي، على استعداد لخسارة أرواحنا لنتوج بالـ15".

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد منافسه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 1 يونيو المقبل في ويمبلي.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني فلورنتينو بيريز
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