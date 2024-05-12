الخامس على التوالي.. بدون مساهمة من ميسي إنتر ميامي يقلب تأخره لفوز بثلاثية أمام مونتريال

الأحد، 12 مايو 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

سواريز - إنتر ميامي

نجح إنتر ميامي في تحويل تأخره لفوز ثمين على مونتريال في الدوري الأمريكي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وواصل إنتر ميامي انتصاراته بالفوز الخامس على التوالي في مسابقة الدوري ليستمر على قمة الترتيب.

ولأول مرة هذا الموسم يشارك ميسي ولا يساهم في أي هدف من أهداف فريقه.

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وكان ميسي قد انفجر أمام نيويورك ريد بولز في المباراة السابقة ضمن منافسات الدوري الأمريكي وساهم في ستة أهداف بمباراة واحدة.

وسجل ميسي هدفا وصنع 5 أهداف أخرى ليصعد بفريقه إلى قمة ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي.

ورفع إنتر ميامي رصيده إلى 27 نقطة في صدارة القسم الشرقي من الدوري الأمريكي من 13 مباراة خاضهم الفريق.

وأبدى ميسي استيائه من القاعدة المستحدثة في الدوري الأمريكي والتي تجبر اللاعب الذي يخرج للإصابة بالانتظار لمدة دقيقتين قبل العودة إلى أرض الملعب.

ويلعب إنتر ميامي مباراته المقبلة أمام أورلاندو سيتي فجر يوم 16 مايو الجاري.

وسجل لويس سواريز هدفا في فوز إنتر ميامي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام مونتريال.

ورفع سواريز رصيده إلى 11 هدفا ليتقاسم صدارة هدافين الدوري مع كل من أرانجو لاعب ريال سالت ليك وكريستيان بينتيكي مهاجم دي سي يونايتد.

سواريز إنتر ميامي
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