هولشتاين كيل يتأهل لأول مرة في تاريخه لـ الدوري الألماني

تأهل هولشتاين كيل إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل مع دسلدورف في الجولة 33 -قبل الأخيرة- بنتيحة 1-1.

وأصبح كيل الفريق رقم 58 الذي يتأهل للدوري الألماني منذ انطلاقه في موسم 1963-64.

وتدين كتيبة مارسيل راب المدير الفني للفريق لتأهلها للتفوق في مبارياتهم خارج القواعد حيث حقق الفريق 11 فوزا خارج ملعبه من أصل 16، فيما حقق 9 انتصارات على ملعبه من أصل 17.

وسيخوض الفريق الجولة الأخيرة من الموسم ضد هانوفر والتي يأمل من خلالها تصدر الترتيب وحصد لقب دوري الدرجة الثانية الألماني، حال الفوز وتعثر منافسيه.

OH MY GOD!!!! HOLSTEIN KIEL ARE IN THE BUNDESLIGA!!!! ❤️❤️❤️#KielAhoi pic.twitter.com/gYlwSroyEp — Holstein Kiel English (@HolsteinKielEN) May 11, 2024

من هو هولشتاين كيل؟

تأسس عام 1900 ويحمل لقب " اللقالق" ويمتلك ملعبا يتسع لـ 15 ألف متفرج.

ومنذ بداية الألفية تواجد الفريق في الدرجة الرابعة ووصل للدرجة الثالثة في 2013 واستمر 4 مواسم وتأهل للدرجة الثانية في 2017.

واستمر الفريق 7 مواسم في الدرجة الثانية وكان قريبا من التأهل للدوري الألماني مرتين في 2017-18 و2020-21 وفي كلاهما خسر مباراة الملحق.

وحسم كل من سانت باولي ودسلدورف أيضا بطاقة التأهل للدوري الألماني الموسم المقبل مستفيدين من خسارة هامبورج صاحب المركز الرابع.

ويتنافس الفريقان في الجولة الأخيرة على تفادي المركز الثالث والذي سيخوض صاحبه الملحق مع صاحب المركز الـ 16 من الدوري الألماني لتحديد آخر المتأهلين، حيث يتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة للدرجة الأعلى.

ويحتل سانت باولي حاليا المركز الثاني برصيد 63 نقطة وله مباراة أقل سيخوضها الأحد، ويأتي دسلدورف خلفه برصيد 60 نقطة ثالثا.

ويمتلك سانت باولي فرصة تصدر الترتيب وحصد اللقب بنهاية الموسم حال تفوق على كيل صاحب الـ 65 نقطة في الصدارة حتى الآن.