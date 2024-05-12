هولشتاين كيل يتأهل لأول مرة في تاريخه لـ الدوري الألماني

الأحد، 12 مايو 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

هولشتاين كيل

تأهل هولشتاين كيل إلى الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بعدما تعادل مع دسلدورف في الجولة 33 -قبل الأخيرة- بنتيحة 1-1.

وأصبح كيل الفريق رقم 58 الذي يتأهل للدوري الألماني منذ انطلاقه في موسم 1963-64.

وتدين كتيبة مارسيل راب المدير الفني للفريق لتأهلها للتفوق في مبارياتهم خارج القواعد حيث حقق الفريق 11 فوزا خارج ملعبه من أصل 16، فيما حقق 9 انتصارات على ملعبه من أصل 17.

أخبار متعلقة:
الأصفر والأسود غير في الدوري الألماني.. دورتموند يخسر من ماينز بثلاثية بـ 11 دقيقة قطع الطريق على بايرن.. الاتحاد الألماني يمدد عقد ناجلسمان حتى 2026 سيناريوهات تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني في الجولة 29 الدوري الألماني – صدارة ساحقة لـ كين على الهداف.. ومنافسة غينية بلجيكية وتواجد مرموش

وسيخوض الفريق الجولة الأخيرة من الموسم ضد هانوفر والتي يأمل من خلالها تصدر الترتيب وحصد لقب دوري الدرجة الثانية الألماني، حال الفوز وتعثر منافسيه.

من هو هولشتاين كيل؟

تأسس عام 1900 ويحمل لقب " اللقالق" ويمتلك ملعبا يتسع لـ 15 ألف متفرج.

ومنذ بداية الألفية تواجد الفريق في الدرجة الرابعة ووصل للدرجة الثالثة في 2013 واستمر 4 مواسم وتأهل للدرجة الثانية في 2017.

واستمر الفريق 7 مواسم في الدرجة الثانية وكان قريبا من التأهل للدوري الألماني مرتين في 2017-18 و2020-21 وفي كلاهما خسر مباراة الملحق.

وحسم كل من سانت باولي ودسلدورف أيضا بطاقة التأهل للدوري الألماني الموسم المقبل مستفيدين من خسارة هامبورج صاحب المركز الرابع.

ويتنافس الفريقان في الجولة الأخيرة على تفادي المركز الثالث والذي سيخوض صاحبه الملحق مع صاحب المركز الـ 16 من الدوري الألماني لتحديد آخر المتأهلين، حيث يتأهل صاحب المركز الثاني مباشرة للدرجة الأعلى.

ويحتل سانت باولي حاليا المركز الثاني برصيد 63 نقطة وله مباراة أقل سيخوضها الأحد، ويأتي دسلدورف خلفه برصيد 60 نقطة ثالثا.

ويمتلك سانت باولي فرصة تصدر الترتيب وحصد اللقب بنهاية الموسم حال تفوق على كيل صاحب الـ 65 نقطة في الصدارة حتى الآن.

الدوري الألماني هولشتاين كيل
نرشح لكم
ميلان يكتسح كالياري بخماسية احتفالا بعيد الأم الأصفر والأسود غير في الدوري الألماني.. دورتموند يخسر من ماينز بثلاثية بـ 11 دقيقة عاد جيمس وصنع.. تشيلسي ينتصر على نوتنجهام في الدوري الإنجليزي في ليلة تألق دياز.. ريال مدريد يودع غرناطة إلى الدرجة الثانية انتهت في الدوري الإسباني - غرناطة (0)-(4) ريال مدريد توتنام يجدد آماله ويرسل بيرنلي إلى الدرجة الثانية.. ولوتون يقترب من اللحاق به مرموش إلى الدوري الأوروبي.. فرانفكورت يتعادل مع جلادباخ جوارديولا: من حق الناس توجيه النقد؟ الأولى أن يغضبوا لأسباب أخرى أكبر تحدث في العالم
أخر الأخبار
المندوه: هدفنا نتيجة تساعدنا في الإياب.. ونشكر الجانب المغربي ونتمنى ألا تحدث مشكلة تحكيمية 42 ثاتيه | الكرة الإفريقية
الخامس على التوالي.. بدون مساهمة من ميسي إنتر ميامي يقلب تأخره لفوز بثلاثية أمام مونتريال 42 دقيقة | أمريكا
مواعيد مباريات الأحد 12 مايو.. الزمالك في نهائي الكونفدرالية وقمة بإنجلترا ساعة | الكرة الإفريقية
هولشتاين كيل يتأهل لأول مرة في تاريخه لـ الدوري الألماني 10 ساعة | الكرة الأوروبية
تحديد سعة استاد القاهرة وملعبان بدون جماهير.. رابطة الأندية تكشف مستجدات زيادة الحضور 11 ساعة | الدوري المصري
اسكواش - اليوم الأول للدور الثاني.. تأهل 8 مصريين في بطولة العالم 11 ساعة | رياضات أخرى
ميلان يكتسح كالياري بخماسية احتفالا بعيد الأم 11 ساعة | الكرة الأوروبية
بعد 5 ساعات.. نفاد تذاكر نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان 11 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة 2 انتهت كرة سلة - الزمالك (80)-(83) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري 3 النهاية.. مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان 4 قائمة الأهلي - عودة ياسر إبراهيم.. وغياب 11 لاعبا أمام بلدية المحلة