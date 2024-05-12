تحديد سعة استاد القاهرة وملعبان بدون جماهير.. رابطة الأندية تكشف مستجدات زيادة الحضور

الأحد، 12 مايو 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

أرسلت رابطة الأندية خطابا تبلغ من خلاله الأندية المشاركة في الدوري المصري وكأس الرابطة بضوابط زيادة أعداد الجماهير في المباريات المحلية.

وأوضح الخطاب أن الأعداد المسموح بها في الاستادات طبقا للموافقات الأمنية جاءت كما يلي:

1- استاد القاهرة - استاد برج العرب: 30 ألف مشجع مناصفة بين الفريقين

2- استاد بتروسبورت - استاد حرس الحدود: بدون جماهير

3- بقية الملاعب بالسعة الكاملة مناصفة بين الفريقين

الحد الأدنى لأسعار التذاكر:

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

المقصورة: 300 جنيه

ماذا حدث؟

أعلنت وزارة الرياضة عن زيادة أعداد الجمهور في المباريات المحلية والإفريقية في كافة الملاعب المصرية.

وجاء قرار وزارة الرياضة بعد اجتماع مع ممثلي اتحاد الكرة ورابطة الأندية ووزارة الداخلية وكافة الجهات الأمنية.

ووافقت كافة الجهات المعنية خلال الاجتماع على زيادة الحضور الجماهيري في الأدوار التمهيدية لمباريات البطولات الإفريقية، مع الحضور الجماهيري الكامل في مباريات نصف النهائي والنهائي للبطولات الإفريقية.

أما فيما يخص البطولات المحلية تمت الموافقة على حضور 30 ألف من الجمهور في استادات القاهرة وبرج العرب.

مع حضور الجمهور بالسعة الكاملة لباقي الملاعب المصرية.

علي أن تقوم الجهات التنفيذية لاتحاد الكرة ورابطة الاندية بوضع الضوابط الخاصة بالتوعية الجماهيرية الخاصة لحضور المباريات وضبط السلوك الجماهيري وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 فيما يخص المنظومة الجماهيرية ووفقا للقوانين ولوائح العمل المنظمة لاتحاد الكرة ورابطة الأندية.

رابطة الأندية الدوري المصري استاد القاهرة
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