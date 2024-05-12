ميلان يكتسح كالياري بخماسية احتفالا بعيد الأم

احتفال لاعبو ميلان بعيد الأم بأفضل طريقة ممكنة بالفوز على كالياري بنتيجة 5-1 في الجولة 36 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وخاض لاعبو الروسونيري اللقاء بقمصان كُتب عليها أسماء أمهاتهم بها احتفالا بعيد الأم في إيطاليا والذي يصادق يوم 12 مايو.

وعاد ميلان للانتصارات مجددا بعد 6 مباريات دون فوز في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي.

ورفع ميلان رصيده لـ 74 نقطة في المركز الثاني بفارق 18 نقطة عن إنتر بطل الدوري.

وظل كالياري في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة وبفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ميلان بهدف دون رد سجله إسماعيل بن ناصر في الدقيقة 36 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني شارك رافائيل لياو ونواه أوكافور بدلا من صامويل شوكويزي وأوليفييه جيرو.

وفي الدقيقة 59 سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد تمريرة لياو.

وأضاف تيجاني رينيدرز الهدف الثالث بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

وسجل لياو بطريقة رائعة الهدف الرابع بعدما راوغ الحارس من صناعة بن ناصر في الدقيقة 83.

واختتم بوليسيتش اللقاء بهدف خامس في الدقيقة 87 من صناعة أوكافور.

وأصبح بوليستيش أكثر لاعب يساهم في أهداف بالدوري الإيطالي بأول مواسمه مع الفريق برصيد 18 هدفا (سجل 11 وصنع 7) منذ كارلوس باكا برصيد 20 هدفا في موسم 2015-16.

كما بات الأمريكي أكثر لاعب وسط يسجل 10 أهداف أو أكثر مع ميلان منذ ريكاردو كاكا في موسم 2005-06.

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