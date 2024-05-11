الأصفر والأسود غير في الدوري الألماني.. دورتموند يخسر من ماينز بثلاثية بـ 11 دقيقة

خسر بوروسيا دورتموند من ماينز بنتيجة 3-0 في الجولة 33 من الدوري الألماني.

وتكبد دورتموند خسارته السابعة هذا الموسم في الدوري الألماني وظل في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

وخرج ماينز من مراكز الهبوط برفع رصيده لـ 32 نقطة قبل جولة أخيرة على نهاية الموسم.

ويختتم دورتموند الموسم بمواجهة دارمشتات في الجولة الأخيرة وهو الفريق الذي هبط سلفا في ملعب سيجنال إيدونا بارك قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم 1 يونيو المقبل.

بينما لا زال ماينز أمامه 90 دقيقة أخرى من أجل الهروب من صراع الهبوط حيث سيحل ضيفا على فولفسبورج في الجولة الأخيرة.

وسجل اللوكسمبورجي لياندرو باريريرو هدف التقدم في الدقيقة 12.

وفي الدقيقتين 19 و23 سجل الكوري الجنوبي لي جاي سانج ثنائية لماينز رفعت النتيجة لـ 3-0.

وسجل يوسوفا موكوكو هدف لدورتموند في الدقيقة 53 ألغي بداعي التسلل عقب العودة لتقنية الفيديو، لتنتهي المباراة بخسارة أسود الفيستفاليا.