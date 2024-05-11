خبر في الجول - الأهلي يدرس تقديم مذكرة لحماية لاعبيه بعد ما حدث أمام بلدية المحلة

السبت، 11 مايو 2024 - 23:33

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

يدرس الأهلي اتخاذ إجراء فيما يتعلق بالحالات التحكيمية لمباراة الفريق ضد بلدية المحلة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يدرس تقديم مذكرة لاتحاد الكرة ضد طاقم تحكيم مباراة البلدية.

واعتبر الأهلي أن الحكام لم يوفروا الحماية الكافية للاعبين وخاصة في حالتين ضد محمود كهربا وأكرم توفيق.

كما علم FilGoal.com أيضا أن الأهلي يرى أنه خاطب اتحاد الكرة عدة مرات فيما يخص الحكام ولكن بلا جدوى.

ويطالب النادي الأحمر بتعيين حكام دوليين أكثر خبرة لمباريات الفريق في الدوري.

وفاز الأهلي على بلدية المحلة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 33 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول الترتيب من 15 مباراة.

بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ15 من 21 نقطة.

الأهلي الدوري المصري
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