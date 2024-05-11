بعد جلسة مع مصيلحي.. العشري يتراجع عن استقالته من تدريب الاتحاد

السبت، 11 مايو 2024 - 23:19

كتب : هاني العوضي

طارق العشري - الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري تراجع طارق العشري عن استقالته من تدريب الفريق.

أعلن طارق العشري المدير الفني لـ الاتحاد السكندري استقالته من تدريب الفريق رغم الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0. (طالع التفاصيل)

وعقد محمد مصيلحى رئيس الاتحاد اجتماعا مع العشري فور وصوله لمدينة الإسكندرية لمناقشة الاستقالة.

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وأوضح العشري حسبما جاء في بيان الاتحاد: "تقديره الكامل والشديد لجماهير نادي الاتحاد السكندرى العظيمة وأنه أحد أبناء هذا النادي الكبير ويأمل أن يحقق ما تأمله وتتمناه جماهير زعيم الثغر و مجلس إدارة النادي".

وطلب مصيلحي من جماهير الاتحاد "أن تستمر في دعمها ومساندتها للفريق خلال المرحلة القادمة".

وقاد العشري الفريق السكندري في 26 مباراة بين الدوري وكأس الرابطة وحقق الفوز في 12 وتعادل في 8 وخسر 6.

وسجل الفريق تحت قيادته 32 هدفا واستقبل 30.

ويحتل الاتحاد في المركز الرابع بالدوري برصيد 35 نقطة من 22 مباراة.

كما ودع كأس الرابطة المصرية من نصف نهائي بالخساراة من سيراميكا كليوباترا 1-0.

الاتحاد طارق العشري محمد مصيلحي
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