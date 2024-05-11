كولر يوضح ماذا أخبر اللاعبين بين شوطي اللقاء ضد بلدية المحلة

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي ماذا أخبر اللاعبين بين شوطي المباراة خلال لقاء بلدية المحلة.

وانتصر الأهلي في الوقت القاتل على بلدية المحلة بنتيجة 2-1 في الجولة 22 من الدوري المصري.

وقال كولر عبر قناة أون تايم سبورتس: "أخبرت اللاعبين بين الشوطين أن أي لاعب سيلعب بكسل أو لحماية نفسه من أجل خوض نهائي أبطال إفريقيا فالعواقب ستكون وخيمة خلال اللقاء وبعدها".

وأضاف "سيطرنا على اللقاء بالكامل، وعندما استقبلنا هدفا عدنا بإصرار كبير في النتيجة في ظل ضغط المباريات".

وواصل "اللاعبون خاضوا المباراة بروح عالية بالإضافة إلى التغييرات التي حسنت جودة الفريق أكثر خاصة مع تراجع لاعبي البلدية خلف الكرة وغلق المساحات".

وقال في تصريحات لحساب الأهلي على "فيسبوك": "المباراة كانت أصعب مما تخليت بسبب غلق المنافس للمساحات واللعب على المرتدات".

وأوضح "الشوط الأول خلقنا فرصا عديدة وأهدرنا هدفين مؤكدين، ومع إهدار الفرص وتسجيلهم لهدف من مرتدة أصبحت المباراة أصعب".

وأكمل "سددوا مرتين من نفس اللعبة وكلاهما رائع ولا يُصد، والهدف كان جميلا، وغيّرنا طريقة اللعب والتغييرات ما ساهمت في عودتنا بالمباراة".

وواصل "كنا نعلم بصعوبة المباراة ذهنيا، وعملت على الأمر منذ 3 أيام لأن اللاعبين ذهنيا سيفكرون في النهائي خلال اللقاء، وطلبت منهم ألا يفكروا في أي شيء آخر غير مباراة اليوم حتى لا نصعب الأمور، وخاضوا المباراة بحماس وحققنا الفوز بصعوبة بفضلهم".

وأتم موجها رسالة جمهور الأهلي: "نحتاجهم داخل وخارج مصر، وانتظرهم في المدرجات بتونس حتى لو العدد قليل لأننا نشعر بسببهم بالحماس، وننتظر دعوات الملايين أمام الشاشات وحتى نلتقي في مباراة الإياب بالقاهرة".

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تقدم بلدية المحلة بهدف سجله ماجد هاني، ثم تعادل الأهلي عن طريق عمر كمال وسجل أنتوني موديست الهدف الثاني للأحمر.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 33 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول الترتيب من 15 مباراة.

بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ15 من 21 نقطة.