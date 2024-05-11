في ليلة تألق دياز.. ريال مدريد يودع غرناطة إلى الدرجة الثانية

السبت، 11 مايو 2024 - 22:11

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

سحق ريال مدريد مضيفه غرناطة بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

البداية أتت بهدف فران جارسيا في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 45+2 أضاف التركي أردا جولير الهدف الثاني بصناعة جارسيا.

وشهد الشوط الثاني تألق المغربي براهيم دياز، الذي سجل الهدف الثالث بعد تمريرة من داني سيبايوس في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 59 أضاف دياز رابع الأهداف بعد تمريرة من الكرواتي لوكا مودريتش.

ريال مدريد واصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني، حيث فاز بجميع مبارياته الخمس الأخيرة.

ورفع الملكي رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الدوري الذي حسمه من مسبقا.

ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 75 نقطة، بينما يمكن لبرشلونة استرداد الوصافة إن تغلب على ريال سوسيداد، حيث يحتل المركز الثالث مؤقتا برصيد 73 نقطة.

فيما يحتل غرناطة المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، وتأكد هبوطه صباح اليوم بعد اتساع الرقعة بينه وبين منطقة الأمان إلى 13 نقطة.

ريال مدريد غرناطة الدوري الإسباني
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