طبيب بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة أحمد الشناوي ضد المصري

السبت، 11 مايو 2024 - 22:00

كتب : بسام أبو بكر

بيراميدز

أوضح مصطفى المنيري طبيب بيراميدز تفاصيل إصابة أحمد الشناوي حارس الفريق.

وتعرض الشناوي للإصابة في الشوط الأول من مواجهة المصري وخرج وعوضه شريف إكرامي.

وقال المنيري للمركز الإعلامي للنادي: "إصابة أحمد الشناوي شعر بآلام في كعب القدم تعرض لها خلال إحدى الكرات العرضية أمام المصري".

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أوضح "الحارس سيخضع للمزيد من الفحوصات الطبية والأشعة على موضع الإصابة بعد عودة الفريق للقاهرة، للاطمئنان بشكل كامل عليه".

وخرج الشناوي في الدقيقة 40 متأثرا بالإصابة وعوضه شريف إكرامي الذي خاض أول مباراة له هذا الموسم.

ووصل بيراميدز لـ 13 مباراة متتالية بدون هزيمة في الدوري الموسم الجاري كأطول سلسلة في تاريخه بالمسابقة.

ووصل الفريق لـ 6 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 44 نقطة من 19 مباراة في الصدارة، فيما توقف رصيد المصري عند 37 نقطة من 21 نقطة في المركز الثاني.

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