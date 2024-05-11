للمرة الأولى.. موديست يسجل ضد نفس الفريق ذهابا وإيابا

السبت، 11 مايو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

الأهلي - إنبي - موديست

سجل أنتوني موديست هدف فوز الأهلي على بلدية المحلة في الدقيقة 98 لمباراة الجولة 22 من الدوري المصري الممتاز.

البداية أتت بهدف ماجد هاني لبلدية المحلة، بينما تعادل عمر كمال للأهلي.

وسجل موديست هدفه الرابع في الدوري المصري لهذا الموسم، والخامس مع الأهلي في جميع المسابقات بإضافه هدفه أمام مودرن فيوتشر في السوبر المصري.

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أول أهداف موديست كان أمام الجونة في نوفمبر الماضي، وثالثها أمام البنك الأهلي في مارس الماضي.

أما هدفه الثاني فكان ضد بلدية المحلة في الجولة الخامسة من الدور الأول، وبذلك يسجل الفرنسي أمام نفس الفريق ذهابا وإيابا للمرة الأولى هذا الموسم.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 33 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول الترتيب من 15 مباراة.

بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ15 من 21 نقطة.

الأهلي موديست
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