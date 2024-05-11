إثارة الـ108 دقيقة.. ثنائية البدلاء تقود الأهلي لفوز جنوني على البلدية قبل نهائي إفريقيا

حقق الأهلي فوزا مثيرا على بلدية المحلة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 22 من الدوري المصري والتي أقيمت على ملعب غزل المحلة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 33 وارتقى إلى المركز الخامس بجدول الترتيب من 15 مباراة.

بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز الـ15 من 21 نقطة.

تقدم بلدية المحلة بهدف سجله ماجد هاني، ثم تعادل الأهلي عن طريق عمر كمال وسجل أنتوني موديست الهدف الثاني للأحمر.

وصف المباراة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى وبدأت فرص الأحمر تظهر في الدقيقة 25 بتسديدة مباشرة من بيرسي تاو من على حدود منطقة الجزاء لكن الحارس أحمد حسين تصدى له وأبعدها إلى ركنية.

ورد البلدية بفرصة خطيرة بعد انفراد من أحمد عتمان لكن الحكم أشار إلى وجود حالة تسلل.

وانطلق رضا سليم من ناحية اليسار وأرسل عرضية تابعها بيرسي تاو بضربة رأسية مرت أعلى عارضة بلدية المحلة.

وسقط أكرم توفيق مصابا بعد تدخل قوي من لاعب بلدية المحلة قبل أن يقوم ويكمل المباراة.

وسدد كهربا كرة بالقدم اليسرى بعد عرضية من معلول مرت جوار القائم.

وكانت أخطر فرصة للأهلي في الشوط الأول بعد انطلاقة من رضا سليم من ناحية اليسار الذي لعب كرة أرضية تابعها أكرم توفيق بتسديدة اصطدمت في الدفاع وذهبت بعيدا.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني كاد كهربا أن يسجل هدف التقدم للأهلي بضربة رأسية مرت جوار القائم.

لكن الكرة ارتدت سريعا بهدف تقدم بلدية المحلة في الدقيقة 57 والذي جاء عن طريق ماجد هاني.

وجاء الهدف بعد تسديدة قوية من وحيد محسن مهاجم البلدية اصطدمت في القائم الأيسر للأهلي وارتدت إلى ماجد هاني خارج منطقة الجزاء ليسدد بقوة كرة سكنت شباك مصطفى شوبير.

واندفع الأهلي في محاولة لتسجيل هدف التعادل وتابع إمام عاشور كرة بعد رأسية من بيرسي تاو في الشباك لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي تسلل كهربا من البداية.

وأجرى كولر 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول حسين الشحات وكريم فؤاد وأنتوني موديست بدلا من بيرسي تاو ورضا سليم ومروان عطية.

وأهدر موديست فرصة خطيرة بعد عرضية وصلت له من كريم فؤاد سددها مباشرة بعيدا عن المرمى.

ثم شارك الثنائي عمر كمال ومحمد مجدي "أفشة" بدلا من إمام عاشور ومحمد هاني في الدقيقة 76.

ونجح الأهلي في إحراز التعادل في الدقيقة 79 عن طريق البديل عمر كمال.

وجاء الهدف بعد مخالفة نفذها معلول وقابلها محمود متولي بضربة رأسية ارتدت من القائم لتصل إلى عمر كمال الذي سدد الكرة في الشباك مباشرة.

إثارة الوقت الضائع

واحتسب الحكم 9 دقائق كوقت بدل ضائع وفي الدقيقة الأولى سجل كهربا هدف الأهلي الثاني لكن اللعب توقف لحين مراجعة الهدف.

وبعد مرور 5 دقائق أظهرت الإعادة تسلل كهربا بعد لمس موديست الكرة برأسه.

لكن الإثارة لم تنتهي هنا، واستمرت محاولات الأهلي إلى أن نجح الأحمر في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 98 عن طريق المهاجم الفرنسي موديست.

وجاء الهدف بعد ركنية نفذها معلول وارتدت لتصل إلى محمود متولي الذي سدد كرة ارتدت من الدفاع، ثم تابعها عمر كمال لتصل إلى موديست أمام المرمى ويضعها في الشباك.

واندلعت الاعتراضات من لاعبي بلدية المحلة على الحكم وبعد التأكد من صحته أشار الحكم إلى احتسابه واستكمال اللعب.

واستمرت محاولات بلدية المحلة من أجل إحراز التعادل إلى أن وصلت المباراة للدقيقة 108 وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي.

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