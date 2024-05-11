13 مباراة بلا هزيمة.. بيراميدز يتفوق على المصري بصعوبة بهدف رمضان

واصل بيراميدز مشواره بدون هزيمة للمباراة الـ 13 على التوالي بفوز صعب على المصري بنتيجة 1-0 في الجولة 22 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وسجل رمضان صبحي هدف اللقاء الوحيد.

ووصل بيراميدز لـ 13 مباراة متتالية بدون هزيمة في الدوري الموسم الجاري كأطول سلسلة في تاريخه بالمسابقة.

ووصل الفريق لـ 6 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وارتفع رصيد بيراميدز لـ 44 نقطة من 19 مباراة في الصدارة، فيما توقف رصيد المصري عند 37 نقطة من 21 نقطة في المركز الثاني.

التشكيل

بدأ مروان حمدي أمام فريقه السابق بقميص بيراميدز، وعاد رمضان صبحي بعد نهاية إيقافه.

في المقابل قاد صلاح محسن هجوم المصري.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة بتسديدة قوية من محمد حمدي أبعدها محمود جاد لركنية في الدقيقة 6.

وأهدر مروان حمدي بغرابة فرصة التقدم لبيراميدز، حيث ضغط على باهر المحمدي واستعاد الكرة التي وصلت لرمضان صبحي ومرر لمروان كرة أرضية سددها بجوار القائم مهدرا فرصة التقدم في الدقيقة 13.

🔥😱 مروان حمدي يهدر أسهل فرصة لإحراز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى المصري#ONTime_Sports pic.twitter.com/MAKt6wmy93 — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 11, 2024

وتألق جاد وتصدى لرأسية رمضان في الدقيقة 17 بعد عرضية محمد الشيبي.

ورد معتز زدام لاعب المصري بتصويبة قوية بعد تمريرة ميدو جابر لكن أحمد الشناوي كان في الموعد ومنع اهتزاز شباكه في الدقيقة 18.

وعاد مروان لتهديد مرمى فريقه السابق لكن جاد تصدى لها بسهولة في الدقيقة 20.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 35 بسبب إصابة اشناوي وبعد 5 دقائق خرج الحارس الدولي وعوضه شريف إكرامي.

ولأول مرة يخوض إكرامي مباراة في الدوري المصري منذ المشاركة ضد إيسترن كومباني في الجولة 22 من موسم 2021-22 وانتهت بالفوز 3-0 حينها لفريقه.

ولم يشارك إكرامي في 64 مباراة منذ ذلك الحين في مسابقة الدوري المصري، حيث غاب عن المشاركة تماما الموسم الماضي وفي النصف الأول من الموسم الجاري.

🔥 لقطة إصابة أحمد الشناوي حارس نادي بيراميدز أمام المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/OQ8Kn5DQgB — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 11, 2024

الشوط الأول انتهى سلبيا رغم محاولات الفريقين لخطف التقدم.

وأهدر فخر الدين بن يوسف فرصة تقدم المصري برأسية علت عارضة فريقه السابق في الدقيقة 56.

وعاود جاد التألق بالتصدي لتصويبة قوية من وليد الكرتي أبعدها لركنية في الدقيقة 67.

وسدد البديل كريم حافظ كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 70.

واهتزت الشباك لأول مرة عن طريق رمضان صبحي بعد مراوغة عمرو موسى من داخل منطقة الجزاء وتسديد كرة قوية على يمين جاد مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 87.

هدف هو الثالث لرمضان في الدوري هذا الموسم.

بوش رجله الخارجي 😱🔥 رمضان صبحي يسجل أحد اجمل أهداف الموسم مع بيراميدز في مرمى المصري #ONTime_Sports pic.twitter.com/aRQ2oofSrJ — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 11, 2024

وبعد دقيقة واحدة أرسل كريم العراقي عرضية وصلت لحسين السيد الذي سدد في الشباك معلنا التعادل للمصري.

وعاد أمين عمر حكم اللقاء لتقنية الفيديو لمطالعة الهدف وألغه بداعي وجود لمسة يد على حسين السيد قبل تسجيل الهدف، ليظل تقدم بيراميدز مستمرا.

وأشهر أمين عمر في الدقيقة 90+5 بطاقة صفراء ثانية لباهر المحمدي وأكمل المصري الدقيقة الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز.