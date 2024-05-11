الفرج يقتحم التاريخ.. الهلال يحسم لقب الدوري السعودي برباعية في الحزم

سحق الهلال ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

البداية أتت سريعة بركلة جزاء سجلها ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 34 تعادل فايز سليماني للحزم بعد تمريرة من توزي.

ولكن هدف عكسي من أحمد الجويد أعاد تقدم الهلال في الدقيقة 39.

ميتروفيتش أنهى الأمور سريعا في الدقيقة 45+3 بثالث أهداف الفريق وبصناعة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

ووقع سافيتش بنفسه على الهدف الرابع في الدقيقة 45+6.. لتبدأ احتفالات الزعيم.

الهلال رفع رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه وتبقت 3 مباريات فقط في الدوري.

الزعيم توج بالدوري للمرة 19 في تاريخه كأكثر أندية السعودية تتويجا به.

ووضع سلمان الفرج لاعب الهلال اسمه مع ثنائي هو الأكثر تتويجا بالدوري، حيث حقق لقبه الثامن.

وبذلك يتساوى الفرج مع محمد الشلهوب أسطورة الهلال، ومحمد نور أسطورة الاتحاد الذي حقق 7 ألقاب مع النمور والثامن مع النصر.