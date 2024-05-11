الفرج يقتحم التاريخ.. الهلال يحسم لقب الدوري السعودي برباعية في الحزم
السبت، 11 مايو 2024 - 20:56
كتب : FilGoal
سحق الهلال ضيفه الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.
البداية أتت سريعة بركلة جزاء سجلها ألكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 15.
وفي الدقيقة 34 تعادل فايز سليماني للحزم بعد تمريرة من توزي.
ولكن هدف عكسي من أحمد الجويد أعاد تقدم الهلال في الدقيقة 39.
ميتروفيتش أنهى الأمور سريعا في الدقيقة 45+3 بثالث أهداف الفريق وبصناعة سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
ووقع سافيتش بنفسه على الهدف الرابع في الدقيقة 45+6.. لتبدأ احتفالات الزعيم.
الهلال رفع رصيده إلى 89 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر أقرب ملاحقيه وتبقت 3 مباريات فقط في الدوري.
أهداف مباراة #الهلال 4 - 1 الحزم.. ⤵️⚽#دوري_روشن_السعودي #الهلال_الحزم | #SSC pic.twitter.com/Eg4LNa6rYi— SSC (@ssc_sports) May 11, 2024
الزعيم توج بالدوري للمرة 19 في تاريخه كأكثر أندية السعودية تتويجا به.
ووضع سلمان الفرج لاعب الهلال اسمه مع ثنائي هو الأكثر تتويجا بالدوري، حيث حقق لقبه الثامن.
وبذلك يتساوى الفرج مع محمد الشلهوب أسطورة الهلال، ومحمد نور أسطورة الاتحاد الذي حقق 7 ألقاب مع النمور والثامن مع النصر.