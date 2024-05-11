خبر في الجول - السادس.. عيد مرازيق يخلف كشري في تدريب الداخلية

السبت، 11 مايو 2024 - 19:45

كتب : رضا السنباطي عمرو نبيل

عيد مرازيق في ليفربول

توصل نادي الداخلية لاتفاق مع عيد مرازيق لتدريب الفريق خلفا لأحمد عبد المنعم "كشري".

وعلم FilGoal.com أن مرازيق سيقود الفريق لقيادته خلال الفترة المقبلة.

وصرّح كشري لـ FilGoal.com من قبل: "تم فسخ التعاقد بيني وبين الداخلية بالتراضي بسبب سوء التوفيق خلال المباريات الماضية".

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وأتم "لا يوجد مهاجم يترجم الفرص في المباريات الأخيرة".

ويستعد الداخلية لمواجهة الجونة يوم الأربعاء المقبل لحساب الجولة 23 من الدوري المصري.

وسيكون مرازيق المدرب السادس للداخلية الموسم الجاري في الدوري المصري.

وبدأ الداخلية الموسم مع ميمي عبد الرازق الذي رحل بعد مرور أربع جولات، وحقق معه الفريق الفوز الوحيد والذي جاء ضد إنبي بالجولة الأولى.

وتولى هاني عبد الباقي المهمة مؤقتا لجولتين ثم تبعه هيثم شعبان وعمرو حسن وأخيرا كشري.

ويتذيل الداخلية ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 21 مباراة ودون فوز منذ الجولة الأولى.

وسبق أن قاد عيد مرازيق تدريب مصر للمقاصة في تجربته الوحيدة بالدوري المصري.

وقاد بعدها تدريب فرق بايونيرز وكيما أسوان، كما سبق له خوض تجربة معايشة في ليفربول.

وساهم في تأهل فريق البلاستيك وفيوتشر والبنك الأهلي من القسم الثالث إلى الثاني، والبنك الأهلي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

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