انتهت في الدوري الإسباني - غرناطة (0)-(4) ريال مدريد
السبت، 11 مايو 2024 - 19:32
كتب : FilGoal
ريال مدريد يواصل احتفالاته بالدوري بمواجهة غرناطة.
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ق 59 جوووول دياز يسجل الرابع
ق 49 جووول براهيم دياز والثالث
ق 45+2 جوووول أردا جولير يسجل الثاني
ق 38 جوووول فران جارسيا يسجل الأول
بداية المباراة
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