انتهت في الدوري الإسباني - غرناطة (0)-(4) ريال مدريد

في ليلة تألق دياز.. ريال مدريد يودع غرناطة إلى الدرجة الثانية

تشكيل ريال مدريد - 10 تبديلات من أنشيلوتي ضد غرناطة الهابط منذ قليل

بقيادة مدرب منتخب مصر السابق.. مايوركا يفوز ويضمن البقاء في الدوري وهبوط غرناطة

لويس إنريكي: باريس سيكون أقوى دون مبابي.. ولا نعرف أين سينتقل لكن الأمر واضح

سكاي: سان جيرمان سيوفر أكثر من 200 مليون يورو بعد رحيل مبابي

ريال مدريد يكشف لـ في الجول موعد تسلم كأس الدوري الإسباني

مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا سيلعب ضد غرناطة.. وهذا موقف تشواميني من نهائي الأبطال

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