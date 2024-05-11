انتهت في الدوري الإسباني - غرناطة (0)-(4) ريال مدريد

السبت، 11 مايو 2024 - 19:32

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد

ريال مدريد يواصل احتفالاته بالدوري بمواجهة غرناطة.

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ق 59 جوووول دياز يسجل الرابع

ق 49 جووول براهيم دياز والثالث

ق 45+2 جوووول أردا جولير يسجل الثاني

ق 38 جوووول فران جارسيا يسجل الأول

بداية المباراة

ريال مدريد
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