انتهت الدوري - المصري (0)-(1) بيراميدز.. فوز متصدر الترتيب
السبت، 11 مايو 2024 - 18:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد بيراميدز في الجولة 22 من الدوري المصري.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.
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انتهت
ق 90+5: بطاقة صفراء ثانية لباهر المحمدي
ق 90: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب لمسة يد على حسين السيد
ق 89: جوووول التعااادل سريعا عن طريق حسين السيد
ق 87: جوووول بيراميدز يتقدم بهدف رمضان صبحي
ق 70: تصويبة قوية من كريم حافظ تمر بجوار القائم الأيمن
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 40: مشاركة شريف إكرامي لأول مرة هذا الموسم.
ق 36: إصابة الشناوي وخروجه ومشاركة إكرامي
ق 15: محمود جاد يتألق
ق 13: مروان حمدي يخطف الكرة من باهر المحمدي لتصل إلى رمضان الذي مرر لمروان وسدد كرة مرت بجوار القائم بغرابة
بداية اللقاء
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