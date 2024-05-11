انتهت الدوري - المصري (0)-(1) بيراميدز.. فوز متصدر الترتيب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد بيراميدز في الجولة 22 من الدوري المصري.

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انتهت

ق 90+5: بطاقة صفراء ثانية لباهر المحمدي

ق 90: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب لمسة يد على حسين السيد

ق 89: جوووول التعااادل سريعا عن طريق حسين السيد

ق 87: جوووول بيراميدز يتقدم بهدف رمضان صبحي

ق 70: تصويبة قوية من كريم حافظ تمر بجوار القائم الأيمن

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: مشاركة شريف إكرامي لأول مرة هذا الموسم.

ق 36: إصابة الشناوي وخروجه ومشاركة إكرامي

ق 15: محمود جاد يتألق

ق 13: مروان حمدي يخطف الكرة من باهر المحمدي لتصل إلى رمضان الذي مرر لمروان وسدد كرة مرت بجوار القائم بغرابة

بداية اللقاء