مباشر الدوري المصري – بلدية المحلة (0)-(0) الأهلي.. أخطر فرصة من أكرم
السبت، 11 مايو 2024 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد الأهلي في الدوري المصري.
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ق 47: فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية أرضية من رضا سليم تابعها أكرم بتسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت في الدفاع
ق 45: تسديدة من كهربا جوار القائم
ق 40: سقوط لاعب الأهلي مصابا
ق 38: رأسية من تاو بعد عرضية رضا سليم
ق 34: فرصة خطيرة من البلدية عن طريق أحمد عتمان وتسلل
ق 25: الحارس يتألق أمام تاو
انطلاق المباراة
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