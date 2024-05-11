مباشر الدوري المصري – بلدية المحلة (0)-(0) الأهلي.. أخطر فرصة من أكرم

السبت، 11 مايو 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

الأهلي - بلدية المحلة - إمام عاشور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد الأهلي في الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 47: فرصة خطيرة للأهلي بعد عرضية أرضية من رضا سليم تابعها أكرم بتسديدة بالقدم اليسرى اصطدمت في الدفاع

ق 45: تسديدة من كهربا جوار القائم

ق 40: سقوط لاعب الأهلي مصابا

ق 38: رأسية من تاو بعد عرضية رضا سليم

ق 34: فرصة خطيرة من البلدية عن طريق أحمد عتمان وتسلل

ق 25: الحارس يتألق أمام تاو

انطلاق المباراة

الأهلي بلدية المحلة الدوري المصري
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