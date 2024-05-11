مباشر الدوري المصري – بلدية المحلة (0)-(0) الأهلي.. أخطر فرصة من أكرم

لأول مرة منذ 689 يوما.. شريف إكرامي يعود للمشاركة مع بيراميدز في الدوري

خبر في الجول - السادس.. عيد مرازيق يخلف كشري في تدريب الداخلية

مصدر من الاتحاد لـ في الجول: جلسة بين مصيلحي والعشري لمناقشة الاستقالة

"تعرضت لإهانة لم أشهدها في مسيرتي".. العشري يعلن استقالته من تدريب الاتحاد

استراحة الدوري - المصري (0)-(0) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول

موقف المقاولون يتأزم.. الاتحاد يعود للانتصارات برأسية تونسية

تشكيل بلدية المحلة - لا تغييرات في الدفاع.. وغياب هداف الدوري ضد الأهلي

تشكيل بيراميدز - عودة رمضان أمام المصري ومروان حمدي يواجه فريقه السابق